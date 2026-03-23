Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia Photo Credit: ANSA/ANDREA FASANI





Ore 16:10 Bignami (FdI) quando gli italiani si esprimono va sempre accettato

"Quando gli italiani si esprimono va sempre accettato il risultato". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami commentando i dati sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. "Ho sempre detto che quanto emerge dalle urne non avrebbe inciso sul governo e che l'agenda parlamentare non cambia"

Ore 16:05 Zanon, comitato per il Sì, "bisogna mettere insieme le eventuali macerie"

Primo a Parlare, Nicolò Zanon , presidente del Comitato per il Sì, ha detto che "Il risultato propende contro di noi, da domani bisogna mettere insieme le eventuali macerie" , commentato i dati che arrivano dal Viminale che danno il No in vantaggio nel referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.









Ore 15:55 Malan, "nulla da rimproverarci"

A scrutinio ancora in corso, Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato afferma: "Noi non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo mantenuto un impegno con gli elettori. Avevamo un programma dove c'era questo, c'è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano". Secondo i dati aggiornati del Viminale, quando sono state scrutinate 17.085 sezioni su 61.533, al Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, il No è al 54,34% mentre il Sì è al Sì 45,66%.





Ore 15:45 Schlein nella sede Pd

La segretaria del partito Democratico Elly Schlein è arrivata al Nazareno per seguire lo spoglio delle schede del referendum sulla giustizia. Con lei diversi dirigenti del partito: Dario Nardella, Alfredo D’Attorre, Roberto Speranza, Arturo Scotto e Marco Sarracino. Nessuno di loro ha voluto rilasciare dichiarazioni. Intanto secondo le ultime proiezioni Rai-Opinio, che riguardano il 12% delle schede scrutinate, il No è al 53,1%, il Si al 46,9%





Ore 15:34 Affluenza verso il 60%

Si conferma alta l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. 58.963 sezioni su 61.533 la percentuale di chi si è recato alle urne è del 58,87. Per quanto riguarda l'esito del voto, lo spoglio è solo all'inizio. Quando sono state scrutinate 4.104 sezioni su 61.533 il No è al 53,97%, mentre il Si è al 46,03%. Da questi dati mancano quelli riferiti agli italiani all'estero.





ore 15: 20 I primi dati ufficiali

Dal Viminale arrivano i primi dati ufficiali sull'esito del referendum. Riguardano solo un esiguo numero di sezioni scrutinate: 38 sezioni su 61.533 il Sì è al 56,11%, mentre il No è al 43,89%. Intanto Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende per motivi personali.





Ore 15:13 Exit Poll il no leggermente in vantaggio

Chiuse alle 15 le urne, subito dopo è iniziato lo spoglio per conoscere l'esito del referendum Costituzionale sulla riforma costituzionale della Giustizia. I primi Exit Poll emerge un leggero vantaggio del no che è dato al 49/53%, mentre il sì al 47/51%. Ricordiamo che l'exit poll è un sondaggio che viene effettuato, durante un'elezione, tra gli elettori, all'uscita da un seggio elettorale. Per quanto riguarda l'affluenza, è al 58,51%. Il dato si riferisce a circa il 25% de seggi.





Exit Poll

Secondo il primo Exit Poll Rai, il No sarebbe al 51%, mentre il Si si fermerebbe al 49%.

Istant Poll

Il primo istant poll sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia assegna al Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53%. Ricordiamo che gli istant poll sono sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto e non sono l'espressione delle urne. In attesa dei primi exit poll e dei dati definitivi del referendum, c'è attesa anche per l'affluenza. Ieri alle 23 ha votato il 46,07% degli aventi diritto. una cifra record.

Articolo in aggiornamento.