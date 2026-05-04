Mario Biondi presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Prova d’autore”

Mario Biondi presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Prova d’autore”

Mario Biondi presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Prova d’autore”

Redazione Web

04 maggio 2026, ore 17:11

L’artista è stata ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare il nuovo progetto discografico “Prova d’autore”. Durante l’intervista ha parlato anche dei prossimi impegni live

IL VENTENNALE DI “HANDFUL OF SOUL” E IL NUOVO ALBUM “PROVA D’AUTORE”

Quest’anno Mario Biondi festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”. Ospite di RTL 102.5, Mario Biondi racconta: “È un periodo importante: tanti concerti, un nuovo album, il ventennale dell’uscita del disco che mi ha dato il successo e che mi ha portato in 50 Paesi in giro per il mondo. È quindi un periodo felice, come lo è quasi sempre. Sono fortunato: tutto gira per il meglio, si fa sempre quel che si può”.

Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album. “Dopo quel disco ci sono stati tanti altri brani e singoli che mi hanno dato grandi soddisfazioni, e molte produzioni lungo questo percorso. Poi ci sono stati tanti concerti in giro per il mondo, i grandi festival jazz”, continua

Venerdì 10 aprile è uscito “Prova d’autore” (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il primo album in italiano di Mario Biondi, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. Venti tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico. Da sempre Mario Biondi, infatti, è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore dei suoi brani e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360°. “Questo è il mio primo progetto totalmente in italiano: erano anni che studiavamo per arrivare a questo, e con il ventennale mi sembrava il momento giusto per mettere questa ciliegina sulla torta”, spiega alla prima radio d’Italia.

IL TOUR

Da maggio Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle più importanti città italiane. Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz. “Il tour è partito ieri da Crema e poi saremo in giro per tutta Italia e in Europa. Secondo me il pubblico sarà felice di ascoltare anche le nuove canzoni in italiano. In linea di massima ho sempre inserito brani inediti in italiano e ho sempre inserito “Prendila così” di Battisti: era diverso farlo a Glasgow e a Edimburgo, dove chiedevano se fosse una canzone di Marvin Gaye; invece no, dicevo che era di Battisti e Mogol. Fa piacere anche agli stranieri sentirti cantare in italiano, la nostra musica è sempre apprezzata”.

IL FESTIVAL DI SANREMO E LA NUOVA SCENA

Mario Biondi ha participato al 76° Festival di Sanremo ospite di Sayf con Alex Britti portando sul palco la cover di Ray Charles “Hit the Road Jack”, che si è classificata sul podio. Ospite di The Flight Mario Biondi racconta anche l’ascesa della nuova scena. “La musica è bella perché è varia e deve rispecchiare delle atmosfere. Credo che oggi ci siano tante sfaccettature, anche nel nuovo mondo dei musicisti giovani, soprattutto i campani, che sono sempre forti, come i Nu Genea, che hanno un modo musicale molto interessante. O Serena Brancale, che conosco da tanti anni, l’ho avuta anche con me sul palco. Sayf è un ragazzo carinissimo, piacevole, ha l’occhio pulito. Stiamo cercando di portare energie più morbide, c’è un modo musicale che sta tornando”.


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