RTL 102.5 è radio partner del Giro d’Italia 2026

RTL 102.5 è radio partner del Giro d’Italia 2026

RTL 102.5 è radio partner del Giro d’Italia 2026

Redazione Web

04 maggio 2026, ore 10:00

Anche quest’anno, dall’8 al 31 maggio, la radio più ascoltata d’Italia porterà gli ascoltatori nel viaggio lungo ventuno tappe della manifestazione ciclistica

RTL 102.5 è radio partner del Giro d’Italia 2026. Da sempre attenta allo sport e alle sue emozioni, anche quest’anno la prima radio d’Italia si prepara a vivere un'esperienza entusiasmante insieme agli ascoltatori e agli appassionati di ciclismo di tutto il Paese.

Grazie alla sua copertura nazionale e a una passione autentica per lo sport, RTL 102.5 seguirà la competizione con Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, che racconteranno da vicino la corsa, condividendo tappa dopo tappa — attraverso collegamenti in diretta e aggiornamenti nei notiziari — curiosità e colore dai territori attraversati dalla gara. A completare l’esperienza, Davide Guerra, Simone Palmieri e il DJ Jack Moure (Salvatore Laspina) animeranno la Carovana e il villaggio Giroland, portando musica e intrattenimento per tutto lo stivale. Un’atmosfera vivace e coinvolgente accompagnerà ogni momento del percorso, regalando agli ascoltatori un’esperienza unica.

Il racconto proseguirà anche sui social, dove aggiornamenti in tempo reale, contenuti esclusivi e dietro le quinte porteranno tutta l’energia del Giro d’Italia, direttamente nelle case degli ascoltatori.

RTL 102.5, insieme a RCS Sport, si impegna a promuovere e diffondere l'entusiasmo e i valori legati al Giro d’Italia, una manifestazione in grado di radunare milioni di spettatori lungo le strade, catturando l'attenzione di appassionati di ciclismo e non solo.

RTL 102.5 regala i pass hospitality per assistere alla partenza e all’arrivo delle tappe italiane del Giro d’Italia. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

È possibile seguire RTL 102.5 in radio e in radiovisione (canale 36 del digitale terrestre, canale 736 di Sky) oppure in streaming attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play.


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