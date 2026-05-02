Serie A, Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0

Serie A, Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0

Serie A, Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0 Photo Credit: ansa

Redazione Web

02 maggio 2026, ore 22:44 , agg. alle 23:05

Pareggio tra Como e Napoli ed all'Inter domenica contro il Parma basterà un punto per conquistare aritmeticamente lo scudetto

UDINESE - TORINO 2-0

L’Udinese offre una prestazione solida e concreta, superando il Torino per 2-0 e avvicinando con decisione l’obiettivo stagionale dei 50 punti. I friulani partono con qualche difficoltà, rischiando grosso dopo pochi minuti quando Simeone si vede negare il gol da un intervento prodigioso di Okoye, ma col passare del tempo prendono il controllo della gara. La squadra di Runjaic cresce soprattutto grazie all’iniziativa di Zaniolo, tra i più vivaci nel creare pericoli, anche se una sua rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo: azione insistita e tap-in vincente di Ehizibue da pochi passi. Nella ripresa l’Udinese chiude subito i conti con il colpo di testa di Kristensen su calcio d’angolo, mettendo in discesa il match. Il Torino, già tranquillo in classifica, prova a reagire con i cambi ma fatica a rendersi pericoloso, lasciando Okoye praticamente senza lavoro. I bianconeri gestiscono con ordine e sfiorano anche il terzo gol nel finale, certificando una vittoria meritata che consolida il decimo posto e rilancia le ambizioni per il finale di stagione.


COMO-NAPOLI 0-0

Un buon ritmo, partita sicuramente divertente ma termina senza gol la sfida al Sinigaglia tra Como e Napoli. Un pareggio che mantiene la squadra di Conte a +8 sul 5° posto blindando difatti  il posto nella prossima Champions (aspettando Roma-Fiorentina). In avvio Douvikas sfiora il vantaggio negato da Rrahmani sulla linea di porta. Alla mezz'ora decisivo Milinkovic-Savic su Diao che impiega troppo tempo a tirare e si fa ipnotizzare dal portiere del Napoli. Nella ripresa ci provano Baturina e McTominay. L'occasione più grande della partita è il palo di Politano all'84'. L'Inter, con questo risultato non potrà festeggiare lo scudetto prima di scendere in campo col Parma domenica sera, ai nerazzurri basterà un pareggio per diventare campioni d'Italia. 


ATALANTA-GENOA 0-0

 Pareggio senza reti tra Atalanta e Genoa. Nel corso del primo tempo le emozioni sono poche, Krstovic è isolato e gli ospiti provano ad affondare con un paio di conclusioni tiepide di Vitinha. Nella ripresa Palladino inserisce Raspadori al posto di Scamacca con l'ex Napoli che le chance più importanti: prima spreca clamorosamente da due passi in tap-in dopo un tiro di Ederson, poi colpisce una traversa nel finale. L’Atalanta sale a 55 punti, momentaneamente a -6 dalla Roma e sempre più lontana dall’Europa. I nerazzurri sono aggrappati al successo dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Lazio (che aprirebbe un posto in più per le coppe europee). Tocca quota 40 il Genoa, che attende solo l’aritmetica per la salvezza definitiva.


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