Inaugurata oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino l'istallazione fotografica "DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE"

Questa mattina è stata inaugurata all'aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace: "DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE", 108 ritratti che accoglieranno i passeggeri all'ingresso del Terminal 1 Partenze. Il progetto artistico, promosso da Unhate Foundation in collaborazione con AdR e Comunità di Sant’Egidio, rientra nell’iniziativa internazionale “Inside Out Project”, ideata dall’artista francese JR. "L'aeroporto è un crocevia di culture, deve essere un luogo in cui si possano esprimere. In questo senso siamo molto felici e orgogliosi di questa collaborazione", ha commentato il presidente di AdR, l'avv. Vincenzo Nunziata

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI ADR, L'AVV. VINCENZO NUNZIATA

“L’occasione di oggi è bella perché l’aeroporto non è solo un luogo di transito, è un luogo in cui si riconoscono e trovano espressione diverse culture e anime. Il viaggiatore chiede un servizio ma chiede anche di trovarsi in un ambiente in cui sia a suo agio, in cui si riconosca. Un’opera come questa aiuta l’esigenza che oggi abbiamo di osare per la pace e per la serenità e l’aeroporto è un crocevia di tutte queste esigenze e sensibilità”. Sono le parole dell’avv. Vincenzo Nunziata, presidente di AdR.



