Inaugurata oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino l'istallazione fotografica "DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE"

30 aprile 2026, ore 19:00
Ideata dall’artista contemporaneo francese JR, l’opera collettiva è parte integrante del programma internazionale “Inside Out Project”.
Questa mattina è stata inaugurata all'aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace: "DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE", 108 ritratti che accoglieranno i passeggeri all'ingresso del Terminal 1 Partenze. Il progetto artistico, promosso da Unhate Foundation in collaborazione con AdR e Comunità di Sant’Egidio, rientra nell’iniziativa internazionale “Inside Out Project”, ideata dall’artista francese JR. "L'aeroporto è un crocevia di culture, deve essere un luogo in cui si possano esprimere. In questo senso siamo molto felici e orgogliosi di questa collaborazione", ha commentato il presidente di AdR, l'avv. Vincenzo Nunziata
LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI ADR, L'AVV. VINCENZO NUNZIATA
“L’occasione di oggi è bella perché l’aeroporto non è solo un luogo di transito, è un luogo in cui si riconoscono e trovano espressione diverse culture e anime. Il viaggiatore chiede un servizio ma chiede anche di trovarsi in un ambiente in cui sia a suo agio, in cui si riconosca. Un’opera come questa aiuta l’esigenza che oggi abbiamo di osare per la pace e per la serenità e l’aeroporto è un crocevia di tutte queste esigenze e sensibilità”. Sono le parole dell’avv. Vincenzo Nunziata, presidente di AdR.
OSARE PER LA PACE, L'ISTALLAZIONE REALIZZATA CON 108 FOTO
“Qual è il significato di questa opera per Unhate? È un invito collettivo a osare per la pace: oggi sembra un paradosso, una sfida inaffrontabile considerato quello che avviene nel mondo intorno a noi. Ma quello che noi abbiamo voluto rappresentare è che osare la pace vuol dire da una parte continuare a sperarci e continuare a crederci, dall’altra agire nel quotidiano”, ha commentato Irene Boni, Consigliere delegato di Unhate Foundation. Attraverso questa iniziativa, Unhate Foundation, insieme ad Aeroporti di Roma, alla Comunità di Sant’Egidio e a Studio Kene, con il Patrocinio della Città di Fiumicino, ha scelto così di dare forma ad un messaggio condiviso di pace, affidando a volti, storie e sguardi un invito collettivo alla fratellanza e alla responsabilità comune per un futuro senza odio. Gli scatti sono stati realizzati dai giovani di Studio Kene - il laboratorio permanente di fotografia per ragazzi creato da Mohamed Keita - in occasione dell’Incontro Internazionale per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio lo scorso 27 ottobre all’Auditorium di Roma. Le immagini ritraggono 108 persone che hanno deciso di “metterci la faccia” per “Osare la Pace, Insieme” e accompagnano i passeggeri in un’esperienza visiva che interrompe la routine del viaggio e apre uno spazio di consapevolezza. L’ esposizione nasce per iniziativa di Unhate Foundation, realtà del Terzo Settore ideata da Alessandro Benetton e supportata da Mundys, Edizione e Aeroporti di Roma, sempre più impegnata nella promozione di progetti e attività per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, soprattutto tra le giovani generazioni, favorendo al tempo stesso una riflessione condivisa sul valore della pace e dell’inclusione.
IL PROGETTO INSIDE OUT
Ideata dall’artista contemporaneo francese JR, noto a livello internazionale per i suoi interventi urbani su larga scala che affrontano temi universali come solidarietà, rispetto e valorizzazione delle differenze, l’opera collettiva è parte integrante del programma internazionale “Inside Out Project”. Nato nel 2011, rappresenta una piattaforma globale che consente alle comunità di tutto il mondo di esprimere identità e valori attraverso la realizzazione di grandi ritratti fotografici in bianco e nero esposti negli spazi pubblici, trasformando luoghi di passaggio in ambienti di dialogo e riflessione collettiva.