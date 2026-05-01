Tennis. Jannik Sinner sfida Fils per la prima finale a Madrid, Cobolli out con Zverev

Tennis. Jannik Sinner sfida Fils per la prima finale a Madrid, Cobolli out con Zverev

Tennis. Jannik Sinner sfida Fils per la prima finale a Madrid, Cobolli out con Zverev Photo Credit: Foto: Ansa/

Redazione Web

01 maggio 2026, ore 05:00

Il n.1: "Voglio spingermi al limite". Spero sia una bella battaglia. Francamente penso che sarà divertente, gli fa eco Fils. Si temono 6 mesi di stop per Alcaraz

Non ci resta che Jannik Sinner nelle semifinali del Master 1000 di Madrid. Flavio Cobolli non è riuscito nell’impresa di entrare tra i magnifici quattro del torneo spagnolo. Stavolta per lui è stato semaforo rosso contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, che si preso la rivincita dopo che il romano lo aveva sconfitto una settimana fa nel torneo di Monaco. Il tedesco si è imposto nettamente con il punteggio di 6-1, 6-4, dopo un match nel quale Cobolli ha macinato tanti chilometri ma pochi punti. Zverev ha letteralmente dominato il primo set, mentre nel secondo l’azzurro ci ha messo tanto cuore, ma non è quasi mai riuscito a mettere in difficoltà il quotato avversario. L’ultimo sussulto sul 5-1 per il tedesco, quando Cobolli ha avuto le prime due palle break del match, ma non è riuscito a sfruttarle. In semifinale Zverev affronterà la sorpresa del torneo, il belga Blockx.

SINNER-FILS

Ad inaugurare il programma di oggi (ore 16), con la prima delle due semifinali sarà il match che metterà di fronte il numero 1 del mondo all’emergente francese, che proprio in Spagna ha colto il suo primo grande successo in carriera vincendo il torneo di Barcellona. Per Sinner è la prima semifinale in questo torneo, dove cerca lo storico filotto di cinque Masters 1000 vinti consecutivamente. Con Fils c’è un solo precedente e risale all’Atp 250 di Montpellier, quando l’azzurro si impose con il punteggio di 7-5, 6-2.

L'INCERTEZZA SU ALCARAZ

Il tutto mentre dalla Spagna rimbalzano notizie su un possibile stop di Alcaraz ben oltre il Roland Garros per l'infortunio al polso: l'ultima sulle condizioni dello spagnolo arriva da Marca che riporta le dichiarazioni della dottoressa Martinez Romero: "E' un problema che si risolve con trattamento e riposo nella maggior parte dei casi. Una tenosivite acuta ha un periodo di recupero dalle 4 alle 6 settimane, però se la lesione è antecedente ed è diventata cronica possiamo parlare anche di un periodo di recupero che va dai 3 ai 6 mesi: questo comporterebbe la fine della stagione per lui".

Argomenti

Alexander Zverev
Arthur Fils
Carlos Alcaraz
Flavio Cobolli
Jannik Sinner
Madrid
Semifinale

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Via libera al Piano Casa fortemente voluto da Giorgia Meloni, fino a 10 miliardi per oltre 100mila alloggi in 10 anni

    Via libera al Piano Casa fortemente voluto da Giorgia Meloni, fino a 10 miliardi per oltre 100mila alloggi in 10 anni

  • Le indagini sul caso arbitri avanti sino a novembre, ancora fuori dalla vicenda le società di calcio

    Le indagini sul caso arbitri avanti sino a novembre, ancora fuori dalla vicenda le società di calcio

  • Inaugurata oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino l'istallazione fotografica "DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE"

    Inaugurata oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino l'istallazione fotografica "DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE"

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026

    RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026

  • Sindrome di Dorian Gray, un italiano su due ha paura di invecchiare. Le donne molto più rispetto agli uomini

    Sindrome di Dorian Gray, un italiano su due ha paura di invecchiare. Le donne molto più rispetto agli uomini

  • Meta nell'occhio del ciclone per la gestione di Facebook e Instagram nei confronti dei minori di 13 anni

    Meta nell'occhio del ciclone per la gestione di Facebook e Instagram nei confronti dei minori di 13 anni

  • Arisa a RTL 102.5: “In quest’album sono riuscita a raccontare tutta la mia verità e tutti i miei sentimenti. Sono felice e a breve arriveranno delle novità”

    Arisa a RTL 102.5: “In quest’album sono riuscita a raccontare tutta la mia verità e tutti i miei sentimenti. Sono felice e a breve arriveranno delle novità”

  • Trump accoglie Carlo III alla Casa Bianca. Prima il bilaterale, poi il re è arrivato al Congresso

    Trump accoglie Carlo III alla Casa Bianca. Prima il bilaterale, poi il re è arrivato al Congresso

  • Cresce il numero di trapianti in Italia. Un'eccellenza del nostro Paese raccontata oggi in Senato

    Cresce il numero di trapianti in Italia. Un'eccellenza del nostro Paese raccontata oggi in Senato

RTL 102.5 è la radio ufficiale della Stramilano 2026

RTL 102.5 è la radio ufficiale della Stramilano 2026

Domenica 3 maggio 2026 gli ascoltatori avranno la possibilità di partecipare alla corsa non competitiva e unirsi alla squadra di RTL 102.5 e Radio Zeta

Masters 1000 Madrid: Sinner non si ferma, battuto Jodar in 2 set e semifinale conquistata

Masters 1000 Madrid: Sinner non si ferma, battuto Jodar in 2 set e semifinale conquistata

Il numero 1 del mondo batte il 19enne spagnolo in quasi due ore di gioco, 6-2, 7-6 il punteggio

Volata scudetto, a inseguire l'Inter è rimasto solo il Napoli; calendari a confronto

Volata scudetto, a inseguire l'Inter è rimasto solo il Napoli; calendari a confronto

Sette punti a sette giornate dalla fine sono comunque un vantaggio rassicurante per i nerazzurri. A Chivu bastano 15 punti, Conte comunque ci prova