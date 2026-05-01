Tennis. Jannik Sinner sfida Fils per la prima finale a Madrid, Cobolli out con Zverev

Non ci resta che Jannik Sinner nelle semifinali del Master 1000 di Madrid. Flavio Cobolli non è riuscito nell’impresa di entrare tra i magnifici quattro del torneo spagnolo. Stavolta per lui è stato semaforo rosso contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, che si preso la rivincita dopo che il romano lo aveva sconfitto una settimana fa nel torneo di Monaco. Il tedesco si è imposto nettamente con il punteggio di 6-1, 6-4, dopo un match nel quale Cobolli ha macinato tanti chilometri ma pochi punti. Zverev ha letteralmente dominato il primo set, mentre nel secondo l’azzurro ci ha messo tanto cuore, ma non è quasi mai riuscito a mettere in difficoltà il quotato avversario. L’ultimo sussulto sul 5-1 per il tedesco, quando Cobolli ha avuto le prime due palle break del match, ma non è riuscito a sfruttarle. In semifinale Zverev affronterà la sorpresa del torneo, il belga Blockx.

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Ad inaugurare il programma di oggi (ore 16), con la prima delle due semifinali sarà il match che metterà di fronte il numero 1 del mondo all’emergente francese, che proprio in Spagna ha colto il suo primo grande successo in carriera vincendo il torneo di Barcellona. Per Sinner è la prima semifinale in questo torneo, dove cerca lo storico filotto di cinque Masters 1000 vinti consecutivamente. Con Fils c’è un solo precedente e risale all’Atp 250 di Montpellier, quando l’azzurro si impose con il punteggio di 7-5, 6-2.