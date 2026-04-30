30 aprile 2026, ore 15:00
Dal 4 al 17 maggio RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti quotidiani
RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, dal 27 aprile al 17 maggio al Foro Italico di Roma.
Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti per seguire da vicino gli Internazionali BNL d’Italia. Con interviste esclusive, ospiti e retroscena inediti, le tre emittenti racconteranno in tempo reale l’atmosfera del grande torneo di tennis.
Quella tra RTL 102.5 e gli Internazionali BNL d’Italia è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio. RTL 102.5 regalerà i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.
IL PALINSESTO
Dal lunedì al venerdì
RTL 102.5
9:00 – 11:00 – “La Famiglia giù al Nord” con Emanuele Carocci dal Foro Italico
Radio Zeta
11:00 – 13:00 – “Destinazione Zeta” con Mario Vai dal Foro Italico
13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Cianna e Carolina Russi Pettinelli
Radiofreccia
15:00 – 17:00 – “Electric Ladyland” con Lau in collegamento dal Foro Italico
RTL 102.5
17:00 – 19:00 – “Password” con Cianna dal Foro Italico
19:00 – 21:00 – “Protagonisti” con Francesco Fredella dal Foro Italico
Sabato e domenica
Radio Zeta
13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Olivia Bernabei dal Foro Italico
RTL 102.5
11:00 – 13:00 – “W l’Italia – No Problem” con Charlie Gnocchi, Carlo Elli e Carolina Rey dal Foro Italico
15:00 – 17:00 – “Mai visto alla radio” con Tommaso Angelini dal Foro Italico
17:00 – 18:00 – “Pop around the clock” con La Mario dal Foro Italico
19:00 – 21:00 – “Shaker” con Francesco Fredella dal Foro Italico
Il filo diretto con gli Internazionali BNL d'Italia continuerà anche nei notiziari, durante i quali saranno trasmessi aggiornamenti costanti sulle partite, i risultati e le performance degli atleti.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Europa League amara per il Bologna. Anche alla Fiorentina, in Conference, tra sette giorni servirà un'impresa per accedere alla semifinale
Male la gara d'andata per le due squadre italiane impegnate in Europa, L'Aston Villa sbanca il Dall'Ara e sconfigge 3-1 il Bologna. il Crystal Palace in casa batte 3-0 la Fiorentina