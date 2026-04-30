RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026

RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026

RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026

Redazione Web

30 aprile 2026, ore 15:00

Dal 4 al 17 maggio RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti quotidiani

RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, dal 27 aprile al 17 maggio al Foro Italico di Roma.

Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti per seguire da vicino gli Internazionali BNL d’Italia. Con interviste esclusive, ospiti e retroscena inediti, le tre emittenti racconteranno in tempo reale l’atmosfera del grande torneo di tennis.

Quella tra RTL 102.5 e gli Internazionali BNL d’Italia è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio. RTL 102.5 regalerà i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

IL PALINSESTO

Dal lunedì al venerdì

RTL 102.5

9:00 – 11:00 – “La Famiglia giù al Nord” con Emanuele Carocci dal Foro Italico

Radio Zeta

11:00 – 13:00 – “Destinazione Zeta” con Mario Vai dal Foro Italico

13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Cianna e Carolina Russi Pettinelli

Radiofreccia

15:00 – 17:00 – “Electric Ladyland” con Lau in collegamento dal Foro Italico

RTL 102.5

17:00 – 19:00 – “Password” con Cianna dal Foro Italico

19:00 – 21:00 – “Protagonisti” con Francesco Fredella dal Foro Italico

Sabato e domenica

Radio Zeta

13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Olivia Bernabei dal Foro Italico

RTL 102.5

11:00 – 13:00 – “W l’Italia – No Problem” con Charlie Gnocchi, Carlo Elli e Carolina Rey dal Foro Italico

15:00 – 17:00 – “Mai visto alla radio” con Tommaso Angelini dal Foro Italico

17:00 – 18:00 – “Pop around the clock” con La Mario dal Foro Italico

19:00 – 21:00 – “Shaker” con Francesco Fredella dal Foro Italico

Il filo diretto con gli Internazionali BNL d'Italia continuerà anche nei notiziari, durante i quali saranno trasmessi aggiornamenti costanti sulle partite, i risultati e le performance degli atleti.


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Internazionali BNL d'Italia

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