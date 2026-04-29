Meta nell'occhio del ciclone per la gestione di Facebook e Instagram nei confronti dei minori di 13 anni

Social e minori. Un tema sempre più delicato che necessita di adeguate misure e prevenzioni. La protezione dei minori sui social media è cosa di cui si occupa la Commissione europea, che in via preliminare ha riscontrato che Meta, tramite Instagram e Facebook, ha violato il Digital Services Act (Dsa) per non aver identificato, valutato e mitigato adeguatamente i rischi derivanti dall’accesso ai propri servizi da parte di minori di 13 anni.

Nonostante i termini e le condizioni di Meta prevedano a 13 anni l’età minima per accedere in sicurezza a Instagram e Facebook, le misure adottate dall’azienda per far rispettare tali restrizioni – secondo quanto verificato dalla Commissione – non sembrano avere efficacia .

La Commissione ritiene che Meta abbia una valutazione del rischio incompleta e arbitraria, che non identifica in modo adeguato il rischio che i minori di 13 anni accedano a Instagram e Facebook e siano esposti a contenuti inappropriati per la loro età. La valutazione di Meta contraddice un’ampia mole di prove provenienti da tutta l’Unione europea che indicano che circa il 10-12% dei bambini di età inferiore ai 13 anni accede a Instagram e/o Facebook. Inoltre, Meta sembra aver ignorato le prove scientifiche facilmente disponibili che indicano che i bambini più piccoli sono la categoria più vulnerabile ai potenziali danni causati da servizi come Facebook e Instagram.



