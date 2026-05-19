Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Indaga anche la Procura di Roma
19 maggio 2026, ore 16:00
L'ipotesi è di omicidio colposo. Oggi sono stati recuperati i primi due dei quattro corpi ancora nella grotta, operazioni che proseguiranno domani
La conferma delle autorità locali è arrivata intorno alle 10.45, ora italiana. Ad Alimatha sono state recuperate le prime delle quattro salme che ancora mancavano all’appello, dopo il ritrovamento della quinta, quella di Gianluca Benedetti. Il team finlandese ha riportato alla luce i corpi del biologo Federico Gualtieri, 31 anni, e della Professoressa Monica Montefalcone, 52 anni.
IL DOLORE DELLE FAMIGLIELe due salme sono state prese in carico dalla polizia maldiviana, che le porterà a Malé. “Non ho le forze per dire nulla, voglio ricordarle sorridenti” ha commentato Carlo Sommacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia, 23 anni, scomparsa nella grotta, insieme alla madre. "I genitori hanno finalmente un corpo su cui piangere" ha dichiarato l'avvocato Antonello Riccio, che rappresenta la famiglia Gualtieri. Il legale ha ringraziato i soccorritori e i diplomatici per il loro lavoro, augurandosi che presto possa essere fatta chiarezza su quanto accaduto.
L'INDAGINE ITALIANA
Obiettivo a cui punta anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I pm di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi non appena rientreranno in Italia. Poi gli inquirenti ascolteranno gli altri connazionali che erano a bordo della Duke of York. Per la barca safari, il governo maldiviano ha già sospeso la licenza e sta verificando se tutti i permessi fossero validi.