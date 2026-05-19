Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Indaga anche la Procura di Roma

Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Indaga anche la Procura di Roma

Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Indaga anche la Procura di Roma Photo Credit: Ansa / Maldives President's Media Divis

Ludovica Marafini

19 maggio 2026, ore 16:00

L'ipotesi è di omicidio colposo. Oggi sono stati recuperati i primi due dei quattro corpi ancora nella grotta, operazioni che proseguiranno domani

La conferma delle autorità locali è arrivata intorno alle 10.45, ora italiana. Ad Alimatha sono state recuperate le prime delle quattro salme che ancora mancavano all’appello, dopo il ritrovamento della quinta, quella di Gianluca Benedetti. Il team finlandese ha riportato alla luce i corpi del biologo Federico Gualtieri, 31 anni, e della Professoressa Monica Montefalcone, 52 anni.


IL DOLORE DELLE FAMIGLIE

Le due salme sono state prese in carico dalla polizia maldiviana, che le porterà a Malé. “Non ho le forze per dire nulla, voglio ricordarle sorridenti ha commentato Carlo Sommacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia, 23 anni, scomparsa nella grotta, insieme alla madre. "I genitori hanno finalmente un corpo su cui piangere" ha dichiarato l'avvocato Antonello Riccio, che rappresenta la famiglia Gualtieri. Il legale ha ringraziato i soccorritori e i diplomatici per il loro lavoro, augurandosi che presto possa essere fatta chiarezza su quanto accaduto. 


L'INDAGINE ITALIANA

Obiettivo a cui punta anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I pm di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi non appena rientreranno in Italia. Poi gli inquirenti ascolteranno gli altri connazionali che erano a bordo della Duke of York. Per la barca safari, il governo maldiviano ha già sospeso la licenza e sta verificando se tutti i permessi fossero validi. 


LE OPERAZIONI DI RECUPERO

Intanto si guarda già a domani, quando, se il meteo lo permetterà, saranno recuperate le ultime due salme, quelle di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Al lavoro c'è un team specialistico di tre sommozzatori - Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist - inviati dal Divers Alert Network Europe (DAN Europe), organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza subacquea. Operazioni complesse le loro, tra l'oscurità e gli spazi angusti della grotta maldiviana, che si sviluppa in tre ambienti, a sessanta metri di profondità. 

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