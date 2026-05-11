Hantavirus, oggi lo sbarco degli ultimi passeggeri della Hondius. Il Ministero della Salute rassicura, rischio "molto basso"
11 maggio 2026, ore 14:20
Nel nostro Paese quattro persone sono sotto osservazione in via precauzionale. Per uno di loro, un 24enne di Torre del Greco, il sindaco ha disposto la quarantena obbligatoria
Sono ancora 58 le persone a bordo della Hondius. Nelle prossime ore scenderanno le ultime 26, dirette in Australia e in Olanda. Il resto dell’equipaggio invece, intorno alle 19, farà rotta verso Rotterdam, dove è prevista la sanificazione della nave. Operazioni logistiche coordinate dalla Commissione europea in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il rischio resta basso.
I POSITIVIIntanto, proprio nel corso del viaggio di rientro da Tenerife a Parigi, sono peggiorati i sintomi di una cittadina francese, ora ricoverata, in isolamento, in un ospedale specializzato in malattie infettive. Dei 17 americani che erano a bordo di Hondius, invece, uno è risultato lievemente positivo, mentre un altro ha sviluppato i sintomi. Entrambi, in aereo, hanno viaggiato in unità di biocontenimento, separati quindi dal resto del gruppo, che dovrebbe essere trasferito, in quarantena, presso l'Università del Nebraska.
QUARANTENA OBBLIGATORIA PER UN ITALIANOAl momento in Italia non ci sono casi positivi, ma quattro persone sotto osservazione, tutte asintomatiche. I quattro sono in isolamento a titolo precauzionale, perché hanno viaggiato sul volo KLM su cui si trovava la donna olandese che è tra le tre vittime accertate del virus. Per uno di loro, un 24enne di Torre del Greco, è stata disposta la quarantena obbligatoria. Lo ha deciso il sindaco, Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce, per il giovane, un periodo di isolamento di 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.
CAMPITIELLO, "NO AD ALLARMISMI"Il Ministero della Salute, intanto, sta predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio, ma rassicura sul rischio "molto basso". Lo ha ribadito, questa mattina, Mara Campitiello, a capo del dipartimento di Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie, intervenendo in Non Stop News, su RTL 102.5. "L'Organizzazione Mondiale della Sanità pone un rischio basso e l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, ci dà un rischio molto basso in Europa. Quindi direi di non fare allarmismi" ha detto Campitiello, sottolineando che il Ministero sta monitorando giorno per giorno l'evolversi della situazione.
Argomenti
Hantavirus
Hondius
Mara Campitiello
Ministero della Salute
nave
positivi
quarantena obbligatoria
Tenerife
Torre del Greco