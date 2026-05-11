Hantavirus, oggi lo sbarco degli ultimi passeggeri della Hondius. Il Ministero della Salute rassicura, rischio "molto basso"

Sono ancora 58 le persone a bordo della Hondius. Nelle prossime ore scenderanno le ultime 26, dirette in Australia e in Olanda. Il resto dell’equipaggio invece, intorno alle 19, farà rotta verso Rotterdam, dove è prevista la sanificazione della nave. Operazioni logistiche coordinate dalla Commissione europea in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il rischio resta basso.





I POSITIVI

Intanto, proprio nel corso del viaggio di rientro da Tenerife a Parigi, sono, ora ricoverata, in isolamento, in un ospedale specializzato in malattie infettive. Dei 17 americani che erano a bordo di Hondius, invece,. Entrambi, in aereo, hanno viaggiato in unità di biocontenimento, separati quindi dal resto del gruppo, che dovrebbe essere trasferito, in quarantena, presso l'Università del Nebraska.





QUARANTENA OBBLIGATORIA PER UN ITALIANO

Al momento, ma quattro persone sotto osservazione, tutte asintomatiche. I, perché hanno viaggiato sul volo KLM su cui si trovava la donna olandese che è tra le tre vittime accertate del virus. Per uno di loro,, è stata disposta la. Lo ha deciso il sindaco, Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce, per il giovane, un periodo di isolamento di 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.





CAMPITIELLO, "NO AD ALLARMISMI"

Il Ministero della Salute, intanto, staper indicare cosa fare in caso di contagio, ma rassicura sul rischio ". Lo ha ribadito, questa mattina,, a capo del dipartimento di Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie, intervenendo in, su RTL 102.5. "ha detto Campitiello, sottolineando che il Ministero sta monitorando giorno per giorno l'evolversi della situazione.