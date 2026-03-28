Corteo No Kings a Roma, Ilaria Salis denuncia un "controllo preventivo" in hotel. La Questura, atto dovuto

Corteo No Kings a Roma, Ilaria Salis denuncia un "controllo preventivo" in hotel. La Questura, atto dovuto

Corteo No Kings a Roma, Ilaria Salis denuncia un "controllo preventivo" in hotel. La Questura, atto dovuto Photo Credit: Ansa / Luca Zennaro

Ludovica Marafini

28 marzo 2026, ore 13:45 , agg. alle 14:00

Avs ha chiesto spiegazioni al Ministro Piantedosi. La Questura di Roma ha spiegato che l'europarlamentare è stata identificata, dopo una segnalazione arrivata da un Paese europeo

La verifica è arrivata questa mattina, intorno alle 7, nell'hotel di Roma in cui Ilaria Salis soggiornava per partecipare al corteo No Kings, previsto per questo pomeriggio. "Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un'ora prima di andare via" hanno denunciato, in una nota, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno parlato di un "controllo preventivo" inaccettabile nei confronti di Salis, chiedendo un chiarimento al Ministro dell'Interno Piantedosi. 


SALIS, "STATO DI POLIZIA"

"L'Italia ormai è un regime" ha scritto la stessa europarlamentare sui suoi social, definendo la verifica un effetto del Decreto Sicurezza. "Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il governo Meloni al Potere, viviamo in uno Stato di Polizia" ha aggiunto Salis, prima di rilanciare la sua partecipazione alla manifestazione, al via alle 14.


LA QUESTURA, "SEGNALAZIONE DA PAESE EUROPEO"

Versione diversa quella fornita dalla Questura di Roma, che ha precisato che non c'è stata alcuna perquisizione ma che gli agenti si sono limitati a chiedere i documenti a Ilaria Salis e alla persona che era con lei, senza entrare nella camera d'albergo. "In nessun caso l'identificazione può essere messa in correlazione con le recenti normative approvate sull'ordine pubblico" ha sottolineato ancora la Questura, aggiungendo che non si è trattato di un controllo in vista della manifestazione di oggi, bensì di un atto dovuto, sulla base di una segnalazione arrivata da un Paese europeo. Si tratterebbe della Germania, con un alert scattato nel sistema Schengen.


I NOKINGS

Intanto resta alta l'attenzione in vista del corteo, che sfilerà da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Un migliaio gli agenti in campo. Circa quindicimila le persone attese, per dire no "ai re e alle loro guerre" ma anche al governo Meloni e a quella che viene definita la sua "torsione autoritaria". Gli organizzatori parlano di più di settecento sigle coinvolte. Una protesta che si svolgerà, contemporaneamente, anche in altri Paesi. A partire dagli Stati Uniti, dove le manifestazioni saranno più di tremila.

Argomenti

Avs
corteo
Ilaria Salis
No Kings
Polizia
Roma

Gli ultimi articoli di Ludovica Marafini

Mostra tutti
  • Nuova ondata di attacchi sull'Iran. Hegseth, "il regime è finito". Abbattuto un missile sulla Turchia

    Nuova ondata di attacchi sull'Iran. Hegseth, "il regime è finito". Abbattuto un missile sulla Turchia

  • Sanremo 2026. Chi è Gianna Pratesi, ospite sul palco dell'Ariston

    Sanremo 2026. Chi è Gianna Pratesi, ospite sul palco dell'Ariston

  • Napoli, il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una fondazione, non deve essere dimenticato"

    Napoli, il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una fondazione, non deve essere dimenticato"

  • Il caso Epstein imbarazza Downing Street. E per la prima volta intervengono William e Kate

    Il caso Epstein imbarazza Downing Street. E per la prima volta intervengono William e Kate

  • Olimpiadi di Milano - Cortina, il presidente Mattarella inaugura Casa Italia. E Meloni incontra J. D. Vance

    Olimpiadi di Milano - Cortina, il presidente Mattarella inaugura Casa Italia. E Meloni incontra J. D. Vance

  • Valentino, il compagno di vita Giancarlo Giammetti: "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti"

    Valentino, il compagno di vita Giancarlo Giammetti: "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti"

  • Crans - Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti. Tajani, giusto che l'Italia sia parte civile nel processo

    Crans - Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti. Tajani, giusto che l'Italia sia parte civile nel processo

  • Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva e muore. Proclamato uno sciopero di 24 ore

    Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva e muore. Proclamato uno sciopero di 24 ore

  • Crans - Montana, oggi l'interrogatorio dei proprietari del Constellation. In Svizzera lutto nazionale

    Crans - Montana, oggi l'interrogatorio dei proprietari del Constellation. In Svizzera lutto nazionale

  • Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani

    Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani

Referendum, sulla giustizia scende in campo per il SI’ anche la premier Meloni. PD-M5S-AVS per il no

Referendum, sulla giustizia scende in campo per il SI’ anche la premier Meloni. PD-M5S-AVS per il no

Ieri l’intervista a Mediaset, oggi è stato diffuso sui social un video di 13 minuti, ma soprattutto è stato annunciato un grande evento dove la leader di Fratelli d’Italia sarà presente di persona a Milano, giovedì alle ore 15 al teatro Franco Parenti

Si è dimessa la Ministra del Turismo Daniela Santanché, ecco la lettera a Giorgia Meloni

Si è dimessa la Ministra del Turismo Daniela Santanché, ecco la lettera a Giorgia Meloni

Tutti i dettagli e gli approfondimenti nel Giornale Orario delle 19 (puoi ascoltarlo anche su RTL 102.5 Play)

Referendum: dopo la vittoria del NO , cadono le teste di Delmastro e Bartolozzi, dopo il colloquio con Nordio

Referendum: dopo la vittoria del NO , cadono le teste di Delmastro e Bartolozzi, dopo il colloquio con Nordio

Le dimissioni dei due arrivano a stretto girio dopo un vertice di Fratelli d'Italia, sarebbe in bilico anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè