Spari al gala di Washington con i media. Paura per Donald Trump, che fa un appello all'unità

Sono stati gli spari a rompere il clima di festa all'Hilton Hotel di Washington, dove più di duemila giornalisti si erano radunati per l'annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, appuntamento a cui, per la prima volta, partecipavano anche Donald Trump e J.D. Vance. Scene di panico quando è risuonato il rumore dei colpi, quattro o cinque, esplosi subito fuori dal salone. Immediato l'intervento del Secret Service, che ha messo il salvo il presidente, la moglie Melania e il vice, mentre il presunto aggressore veniva bloccato.



CHI È COLE TOMAS ALLEN

Non è chiaro quale fosse l'obiettivo di Cole Tomas Allen, insegnante californiano di 31 anni, incensurato, che sui social si definisce anche informatico e sviluppatore di videogiochi. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito da solo, con addosso un fucile, una pistola e diversi coltelli. Quando gli agenti lo hanno fermato, aveva appena superato un metal detector vicino all'ingresso. Uno dei suoi colpi ha ferito lievemente uno dei poliziotti, che si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile. Ora si cerca di ricostruire come si sia mosso Allen, che probabilmente era ospite dell'hotel. La sua posizione verrà chiarita nelle prossime ore. Già domani, infatti, comparirà davanti alla Corte Distrettuale Federale.





TRUMP, "RISOLVIAMO LE DIFFERENZE"

In una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca subito dopo la sparatoria, Donald Trump ha parlato di une di una persona "". Il presidente, ancora in smoking, ha poi lanciato un appello all'unità.ha detto, chiedendo di. Poi ha aggiunto che nessun Paese è immune alla violenza politica e che la sua è una professione pericolosa.





SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Un episodio per cui è arrivata la, che stanno esprimendo solidarietà all'amministrazione americana.ha scritto la presidente del Consiglio,E vicinanza al tycoon è stata espressa anche dall'Alta Rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas e da numerosi capi di governo, dal premier israeliano Netanyahu allo spagnolo Sanchez, dal francese Macron al britannico Starmer. Ma anche dalle autorità del Pakistan, che stanno mediando un possibile accordo per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran.