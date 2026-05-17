Modena, la visita di Mattarella e Meloni ai feriti. Proseguono le indagini su

A Modena è il giorno del silenzio. Dello choc per quanto accaduto ieri, delle visite istituzionali. Delle indagini che proseguono.





LA VISITA DI MATTARELLA E MELONI

La Presidente del Consiglio,e insieme al Presidente della Repubblica,, ha visitato prima l’ospedaledi Modena, poi ildi Bologna, per portare vicinanza ai pazienti e per esprimere gratitudine al team medico. Delle sette persone falciate dall’auto,. Si tratta di una coppia di coniugi italiani, entrambi di 55 anni, in Rianimazione a Bologna, in condizioni stabili ma serie. Critiche anche due donne, una turista tedesca di 69 anni, che ha subito l'amputazione delle gambe e una donna polacca di 53 anni, sottoposta a vari interventi chirurgici.





NON SAREBBE TERRORISMO

A Modena è arrivato anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mentre si scava nella vita dell’aggressore, il 31enne, che ora si trova in stato di fermo,. L'uomo ha scelto di non rispondere alle domande dei pm. Il suo legale ha parlato di una persona "Le indagini sono in corso ma da una primissima analisi suoi suoi dispositivi elettronici,o a contatti con gruppi terroristici. L’ipotesi che sembra farsi strada, al momento, è quella di un gesto riconducibile a problemi psichiatrici, per cui l’uomo era stato in cura.





LA POLEMICA POLITICA

E non manca la polemica politica, in cui torna centrale il tema immigrazione, puntando l'attenzione sulle origini di El Koudri, cittadino italiano di seconda generazione, nato in Italia da genitori marocchini. Ladichiede di lavorare sullaper gli stranieri che commettono reati gravi.replica, da, il ministro, che propone invece la Medaglia al Valore Civile per, il primo dei passanti intervenuti per bloccare l’aggressione, rimasto ferito in una colluttazione.





SIGNORELLI, HO VISTO PERSONE VOLTARSI PER PAURA

" ha detto Signorelli fuori dall'ospedale di Modena, dov'è stato accolto da un'ovazione." ha aggiunto, spiegando di aver visto, ieri, persone che non sono intervenute per paura. "