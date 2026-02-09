Il caso Epstein imbarazza Downing Street. E per la prima volta intervengono William e Kate

Lo scandalo Epstein imbarazza anche il Regno Unito. Mentre il premier Starmer fa i conti con le dimissioni di alcuni membri del suo staff, l'opinione pubblica preme anche sulla famiglia reale. E nelle ultime ore sono arrivate le prime dichiarazioni ufficiali, quelle di William e Kate.





LE DIFFICOLTÀ DI STARMER

Il portavoce di Downing Street assicura che Keir Starmer è concentrato sul suo lavoro e non ha alcuna intenzione di dimettersi. Ma l'opposizione continua ad incalzare il premier laburista. A pesare i legami tra Jeffrey Epstein e l'ex ministro Peter Mandelson, da lui scelto come ambasciatore negli Stati Uniti. Una vicenda che ha già portato, ieri, alle dimissioni del capo di gabinetto di Starmer, Morgan Mc Sweeney: sarebbe stato proprio lui, infatti, a spingere affinché Mandelson ottenesse quell'incarico. Oggi per il primo ministro è arrivato un nuovo colpo, con il passo indietro di Tim Allan, capo della comunicazione del Number 10.





PREOCCUPAZIONI REALI

E se la politica fa i conti con i contraccolpi, la famiglia reale ha scelto di prendere una posizione ufficiale sulla vicenda. In una nota, Kensington Palace ha fatto sapere che William e la consorte Kate sono profondamente preoccupati per quanto sta emergendo dagli Epstein Files. Il pensiero dei principi del Galles va soprattutto alle vittime. Un comunicato chiaro, seppur non venga mai citato direttamente l'ex duca di York, Andrea. E se da anni gli sono stati revocati i titoli nobiliari ed è stato allontanato, anche fisicamente, quella dell'ex principe resta una figura ingombrante. Oggi il fratello maggiore, Re Carlo III, è stato contestato, nel corso di una visita nel Lancashire." gli ha urlato un uomo. Qualcun altro ha fischiato. Un episodio simile era già accaduto giovedì scorso, mentre il sovrano si trovava nell'Essex con la regina Camilla.