Nuova ondata di attacchi sull'Iran. Hegseth, "il regime è finito". Abbattuto un missile sulla Turchia

Ad illustrare la strategia degli Stati Uniti è stato Pete Hegseth, in un lungo briefing al Pentagono. Il Segretario americano alla Difesa ha rivendicato il successo dell’operazione in corso da sabato. "Il regime iraniano è finito" ha detto, definendo questi quattro giorni "incredibili" e "storici". Poi ha dichiarato che presto Stati Uniti e Israele avranno il controllo completo dei cieli iraniani, confermando che nella zona stanno arrivando altre forze. Già questa mattina, il Comando centrale americano aveva fatto sapere che dei soldati statunitensi che si trovano in Medio Oriente, 50mila sono stati assegnati al conflitto con l'Iran.





LA FREGATA IRANIANA

Hegseth ha poi confermato che è stato un sottomarino americano ad affondare una nave da guerra iraniana a largo delle coste dello Sri Lanka, con un siluro. A bordo c'erano 180 persone. Finora sono stati recuperati una trentina di feriti, mentre il viceministro degli Esteri locale parla di almeno 80 morti.





IL MISSILE INTERCETTATO IN TURCHIA

Hegseth è intervenuto anche sul caso del missile balistico iraniano lanciato verso la Turchia.ha detto, pur sostenendo che al momento non ritiene possa far scattare l'articolo 5 della Nato, che prevede la difesa collettiva dei membri dell'Alleanza in caso di attacco ad un altro membro. Il missile è stato intercettato e neutralizzato dalla difesa aerea della Nato schierata nel Mediterraneo. I detriti sono caduti su una cittadina nella provincia di Hatahy, a 40km dal confine con la Siria, non si registrano morti né feriti. E seppur sia stato chiarito che probabilmente il missile era diretto su una base nella Cipro greca, la reazione turca è stata dura e Ankara ha convocato l'ambasciatore iraniano, chiedendo spiegazioni.





NUOVI ATTACCHI SU IRAN E LIBANO

Intanto una nuova ondata di attacchi israelo-americani ha colpito l'Iran, dove è saltata la cerimonia funebre, di tre giorni, prevista per Ali Khamenei. Nel mirino la capitale Teheran. Sono stati colpiti diversi obiettivi militari. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale, l'Irna, da sabato scorso ad oggi sono morte più di mille persone. L’esercito israeliano intanto sta effettuando nuovi raid anche nel sud del Libano.