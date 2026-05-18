Modena, domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri. Sarà chiesta la perizia psichiatrica

Modena, domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri. Sarà chiesta la perizia psichiatrica

Modena, domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri. Sarà chiesta la perizia psichiatrica Photo Credit: Ansa

Ludovica Marafini

18 maggio 2026, ore 18:00 , agg. alle 19:29

In un'email del 2021, il 31enne insultava i cristiani. Ma il ministro Piantedosi conferma che non ci sono elementi che facciano pensare ad una radicalizzazione strutturata

È stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, che sabato, a Modena, ha falciato 7 persone a bordo di un'auto. Oggi, in carcere, dove si trova in isolamento, l'uomo ha incontrato il suo avvocato, Fausto Gianelli. Il legale ha parlato di una persona confusa, che risponde a monosillabi, incapace di spiegare il perché di quanto fatto. "Ho preso il coltello da cucina, sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male a nessuno" avrebbe detto il 31enne, aggiungendo però di essere andato, a un certo punto “più forte che poteva”. Poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. L'avvocato ha già annunciato che intende richiedere la perizia psichiatrica.


LE E-MAIL

Gianelli è intervenuto anche sulle e-mail rese note in queste ore, in cui El Koudri chiedeva lavoro all'Università di Modena, dove si era laureato in Economia Aziendale. "Non come magazziniere, lontano, dove ti restano 500 euro al mese" specificava il 31enne, prima di insultare i cristiani, per poi scusarsi, però, per la maleducazione. "Sono email del 2021, scritte 5 anni fa" ha detto il legale. In un'intervista al Giornale, questa mattina il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ribadito che al momento non sono emersi segni di una "radicalizzazione islamista strutturata" di El Koudri, a cui "era stato diagnosticato un disturbo schizoide". L'analisi su tablet, computer e cellulari potrà fornire maggiori elementi. 


I FERITI

Dei cinque feriti ancora ricoverati, intanto, quattro restano in prognosi riservata. Sembrano lentamente migliorare le condizioni della turista tedesca di 69 anni, che ha perso entrambe le gambe. La donna, ricoverata all'Ospedale di Baggiovara di Modena, è stata estubata ed è cosciente. Sono entrambi in rianimazione ma stabili, invece, i due coniugi di 55 anni ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna. Grave ma stabile anche la donna polacca di 53 anni. È in buone condizioni cliniche, invece, l'uomo di 59 anni arrivato in ospedale con un trauma facciale. Confermata, per lui, la prognosi di trenta giorni. 

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