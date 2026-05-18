Modena, domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri. Sarà chiesta la perizia psichiatrica

È stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, che sabato, a Modena, ha falciato 7 persone a bordo di un'auto. Oggi, in carcere, dove si trova in isolamento, l'uomo ha incontrato il suo avvocato, Fausto Gianelli. Il legale ha parlato di una persona confusa, che risponde a monosillabi, incapace di spiegare il perché di quanto fatto. "Ho preso il coltello da cucina, sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male a nessuno" avrebbe detto il 31enne, aggiungendo però di essere andato, a un certo punto “più forte che poteva”. Poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. L'avvocato ha già annunciato che intende richiedere la perizia psichiatrica.





LE E-MAIL

Gianelli è intervenuto anche sulle e-mail rese note in queste ore, in cui El Koudridove si era laureato in Economia Aziendale.specificava il 31enne, prima di, per poi scusarsi, però, per la maleducazione. "" ha detto il legale. In un'intervista al, questa mattina il Ministro dell'Interno Matteoha ribadito che al momento" di El Koudri, a cui ". L'analisi su tablet, computer e cellulari potrà fornire maggiori elementi.





I FERITI

Dei cinque feriti ancora ricoverati, intanto,. Sembrano lentamente migliorare le condizioni della turista tedesca di 69 anni, che ha perso entrambe le gambe. La donna, ricoverata all'Ospedale di Baggiovara di Modena,. Sono entrambi in rianimazione ma stabili, invece, i due coniugi di 55 anni ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna. Grave ma stabile anche la donna polacca di 53 anni. È in buone condizioni cliniche, invece, l'uomo di 59 anni arrivato in ospedale con un trauma facciale. Confermata, per lui, la prognosi di trenta giorni.