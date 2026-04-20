Pavia: fermato un minorenne egiziano presunto omicida di Gariele Vaccaro, dopo una lite in un parcheggio

20 aprile 2026, ore 13:30
Il colpo fatale è stato sferrato con un cacciavite, gli amici del ragazzo italiano lo avevano portato a casa per medicarlo, non si erano resi conto della gravità della ferita
La colluttazione nei pressi della colonnina dei ticket
Le indagini per rintracciare gli aggressori erano partite subito dopo una rissa, avvenuta nel parcheggio dell’area Cattaneo vicino al centro storico di Pavia. Dai primi accertamenti della polizia è emerso che Vaccaro, intorno alle 3.30, aveva raggiunto il piazzale assieme a due amici. Qui ci sarebbe stata una discussione con un altro gruppo – formato da stranieri stando a quanto riportato dall’Ansa – e una successiva aggressione avvenuta vicino alla colonnina dove si paga il ticket per la sosta. Il 25enne è morto nella notte al Policlinico San Matteo e dai primi accertamenti medico-legali il colpo che gli è stato letale è stato sferrato da un cacciavite.
La gravità della ferita non compresa
Gli amici della vittima, uno dei quali è stato ferito all’addome, sono già stati interrogati dalla polizia. Lo avevano accompagnato a casa per prestargli le prime cure, convinti che le sue condizioni non fossero gravi. Solo in un secondo momento si sono resi conto della reale entità della situazione e hanno deciso di chiamare il 118.
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