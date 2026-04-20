Pavia: fermato un minorenne egiziano presunto omicida di Gariele Vaccaro, dopo una lite in un parcheggio

Pavia: fermato un minorenne egiziano presunto omicida di Gariele Vaccaro, dopo una lite in un parcheggio

Pavia: fermato un minorenne egiziano presunto omicida di Gariele Vaccaro, dopo una lite in un parcheggio

Gabriele Manzo

20 aprile 2026, ore 13:30

Il colpo fatale è stato sferrato con un cacciavite, gli amici del ragazzo italiano lo avevano portato a casa per medicarlo, non si erano resi conto della gravità della ferita


C’è già un fermo per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni, morto per le conseguenze di una rissa avvenuta nell’erea di parcheggio Cattaneo, nei pressi del centro storico di Pavia. Si tratta di un sedicenne di origini egiziane, ch avrebbe colpito al collo con un cacciavite il ragazzo italiano. Una lite fra due gruppi, forse avvenuta proprio per un posto auto, nella notte tra sabato e domenica.Il fermo è avvenuto dopo un lungo interrogatorio in Questura.


La colluttazione nei pressi della colonnina dei ticket

Le indagini per rintracciare gli aggressori erano partite subito dopo una rissa, avvenuta nel parcheggio dell’area Cattaneo vicino al centro storico di Pavia. Dai primi accertamenti della polizia è emerso che Vaccaro, intorno alle 3.30, aveva raggiunto il piazzale assieme a due amici. Qui ci sarebbe stata una discussione con un altro gruppo – formato da stranieri stando a quanto riportato dall’Ansa – e una successiva aggressione avvenuta vicino alla colonnina dove si paga il ticket per la sosta. Il 25enne è morto nella notte al Policlinico San Matteo e dai primi accertamenti medico-legali il colpo che gli è stato letale è stato sferrato da un cacciavite.


La gravità della ferita non compresa

Gli amici della vittima, uno dei quali è stato ferito all’addome, sono già stati interrogati dalla polizia. Lo avevano accompagnato a casa per prestargli le prime cure, convinti che le sue condizioni non fossero gravi. Solo in un secondo momento si sono resi conto della reale entità della situazione e hanno deciso di chiamare il 118.


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