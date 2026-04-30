Omicidio personal tranier Foggia, spuntano due testimoni che potrebbero aver visto qualcosa. L'appello: "Fatevi avanti"

Omicidio personal tranier Foggia, spuntano due testimoni che potrebbero aver visto qualcosa. L'appello: "Fatevi avanti"

Omicidio personal tranier Foggia, spuntano due testimoni che potrebbero aver visto qualcosa. L'appello: "Fatevi avanti"

Francesco Fredella

30 aprile 2026, ore 18:00

Dai filmati diffusi da "Chi l'ha visto" si nota una ragazza e subito dopo uno scooter. Due testimoni che potrebbero raccontare informazioni preziosissime agli investigatori

Una donna potrebbe aver visto il killer di Dino Carta, il personal trainer foggiano, ucciso la sera del 13 aprile - intorno alle 22 - mentre era a passeggio con il suo cane a due passi dallo stadio Pino Zaccheria. La svolta nelle indagini, che vanno avanti a ritmo serrato, potrebbe arrivare se un testimone oculare raccontasse quello che ha visto in quegli attimi. 

Le telecamere di videosorveglianza, installate sul balcone di un'abitazione dove è avvenuto, l'omicidio, hanno ripreso una donna e poi, 20 secondi dopo gli spari, uno scooter. La donna in questione, però, da quello che si nota nel video, sembra non essersi accorta degli spari (forse, come ipotizzato, era con gli auricolari e la musica ad alto volume). Poi nei filmati si vede uno scooter, chi era alla guida potrebbe aver visto qualcosa. Elementi utili alle indagini. 

E' stata la trasmissione "Chi l'ha visto?" ad aver diffuso le immagini intervistando l'avvocato Michele Vaira, legale della famiglia Carta, che ha lanciato un appello: "Chiunque abbia elementi utili alle indagini si faccia avanti. Potrebbero aver visto qualcosa, individuarli sarebbe importante. E' importante che passi il messaggio che lo Stato è più forte della criminalità e i testimoni vengono protetti: non c'è da avere paura”.

LEGGI ANCHE - PERSONAL TRAINER UCCISO A FOGGIA

Nei giorni scorsi sono stati celebrati i funerali di Dino Carta, nella chiesa dove il personal trainer aveva sposato sua moglie. Istituzioni, amici, cittadini hanno partecipato all'ultimo saluto. La messa è stata celebrata dall'Arcivescovo, che ha lanciato un appello alla città. Scossa dalla morte violenta di Dino Carta.

LA RICOSTRUZIONE, IL MOVENTE MISTERIOSO

Dino, 42 anni, è stato ucciso con quattro colpi di arma da fuoco. L'uomo era a passeggio con il suo cane e, per cause ancora da accertare, è stato ucciso a poche decine di metri da casa sua. L'audio di una telecamera privata ha catturato i colpi di pistola - quattro - e alcune voci. Quel materiale, utilissimo, è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di capire se alcune frasi siano riconducibili al killer di Dino Carta. Chi ha sparato quei quattro colpi di pistola ha proseguito la corsa in bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. Si tratterebbe di un uomo incappucciato. Ancora non identificato. 


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