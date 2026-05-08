Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio

Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio

Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio

Gabriele Manzo

08 maggio 2026, ore 13:45

Il movente sarebbe l'approccio sessuale respinto, negli appunti di Sempio ci sono sogni di stupri e omicidi, si va verso il processo a Sempio e la revisione per Stasi

La Procura di Pavia chiude le indagini, con la convinzione che è Andrea Sempio ad aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Il movente viene individuato in un approccio sessuale respinto. La ricostruzione dei fatti è ben diversa dalla sentenza con cui Alberto Stasi sta finendo di scontare 16 anni di carcere. La relazione della Cattaneo parla di due fasce orarie per l'omicidio a partire dalle 9.12, nelle agende di Sempio trovati appunti vaneggianti su sogni di stupri e omicidi. Ieri l'avviso di conclusione dell'indagine ad Andrea Sempio, l'amico di lunga data di Marco Poggi, il fratello della vittima che è stato definito "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio" dell'attuale indagato. Secondo i pm, il 13 agosto 2007 sarebbe stato Sempio, e non Stasi, a uccidere Chiara (tra le 9.12 e le 12.30) con odio e crudeltà. Il movente? Chiara lo avrebbe respinto. Si parla ancora della traccia 33 e del famoso scontrino che sarebbe falso. E a riscontro del movente ci sarebbero le intercettazioni dello scorso anno. Gli avvocati di Sempio ora stanno chiedendo l’accesso al fascicolo, quelli di Stasi dicono che "Alberto ha una speranza sempre più crescente” e pensano alla revisione del processo. Per i Poggi invece continua lo strazio: sembrano ancora convinti della colpevolezza di Stasi e tramite i legali parlano di “suggestione mediatica” rispetto alla nuova indagine.


Cosa può succedere a Sempio

 Il pool difensivo di Sempio, composto dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia e dai consulenti tecnici di parte, da oggi potranno acquisire tutto il materiale probatorio che per i pm di Pavia individua nel commesso del negozio di telefonia di 38 anni l’unico autore dell’omicidio di Chiara Poggi. A loro viene concesso, secondo le regole un termine di 20 giorni per studiare gli atti. A quel punto potrebbero decidere di presentare una memoria con le contro argomentazioni difensive o chiedere che Sempio venga interrogato dai magistrati inquirenti per chiarire la sua posizione. Il termine non è perentorio ed è quindi probabile, anche per la complessità della vicenda, che possa essere dilatato. La procura potrebbe decidere di esercitare l’azione penale nei confronti di Sempio, ovvero chiedere per lui il rinvio a giudizio, o anche scrivere e inoltrare all’ufficio della gip Daniela Garlaschelli una richiesta di archiviazione. Appare più probabile il primo scenario.

A quel punto un altro giudice dello stesso ufficio pavese dovrebbe fissare l’udienza preliminare. Non è chiaro se a Sempio sarebbe concesso di potere eventuale accedere al giudizio abbreviato. Un rito alternativo davanti allo stesso giudice dell'udienza predibattimentale che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena. Nel caso di specie, per via delle aggravanti (“crudeltà” e "futili e abbietti motivi”) contestate, Sempio rischia la pena dell’ergastolo e con l’abbreviato la pena massima sarebbe di 30 anni. Dal 2019, però, è entrata in vigore una legge che prevede l’inapplicabilità del rito per i reati da ergastolo. Il dubbio sta nel fatto che l’omicidio è stato commesso nel 2007 mentre l’iscrizione nel registro degli indagati del 38enne è del 2025.

Cosa può succedere a Stasi

Anche per la difesa di Alberto Stasi si prospettano settimane di grande impegno . Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis si apprestano con gli elementi raccolti durante le loro indagini difensive, che non hanno reso noti, e con quelli dell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano contro Sempio a scrivere l’istanza di revisione del processo per il loro assistito. L’allora fidanzato di Chiara, dopo due assoluzioni, è stato condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di reclusione. Il 42enne ha finora trascorso in cella dieci anni di reclusione, che da qualche mese sta scontando in regime di semilibertà. Esce al mattino e rientra la sera nella casa di reclusione di Bollate. Ad agosto grazie al beneficio della liberazione anticipata potrebbe chiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova e, se concesso, lasciare il carcere.

 L’avvocata Bocellari ha però già preannunciato che una volta depositata l’istanza per cancellare la condanna potrebbe cominciare a chiedere alla Corte di appello di Brescia di sospendere l’esecuzione della pena in attesa della definizione del giudizio. Parallelamente anche la Procura generale della Corte di appello di Milano è stata attivata dai colleghi della procura di Pavia per formulare un autonoma richiesta di revisione. Nelle scorse settimane la procuratrice generale Francesca Nanni ha chiarito che prima di adottare qualsiasi iniziativa, in concerto con l’avvocata generale Lucilla Tontodonati, ci vorrà molto tempo per studiare bene le carte e valutare il da farsi.


Argomenti

Garlasco
Sempio
Stasi

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Garlasco: la difesa di Andrea Sempio contesta la validità della "cosiddetta confessione" del nuovo indagato

    Garlasco: la difesa di Andrea Sempio contesta la validità della "cosiddetta confessione" del nuovo indagato

  • Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzura è scomparso a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni

    Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzura è scomparso a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni

  • Garlasco: le nuove verità secondo gli inquirenti, i filmati intimi di Alberto e Chiara avrebbero scatenato l'ossessione di Sempio

    Garlasco: le nuove verità secondo gli inquirenti, i filmati intimi di Alberto e Chiara avrebbero scatenato l'ossessione di Sempio

  • Flotilla: la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione al blocco del 29 aprile

    Flotilla: la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione al blocco del 29 aprile

  • Il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti alla camera "Un paese indebitato non è totalmente libero"

    Il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti alla camera "Un paese indebitato non è totalmente libero"

  • Ragazzo di 18 anni travolto dalla propria auto nel beneventano, era convinto di aver attivato il freno a mano

    Ragazzo di 18 anni travolto dalla propria auto nel beneventano, era convinto di aver attivato il freno a mano

  • Londra: due ebrei feriti a coltellate a Golders Green, l'aggressore è stato bloccato, poi preso dalla polizia

    Londra: due ebrei feriti a coltellate a Golders Green, l'aggressore è stato bloccato, poi preso dalla polizia

  • Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, io bullizzata per mesi, sui social insulti e minacce per gli orchestrali

    Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, io bullizzata per mesi, sui social insulti e minacce per gli orchestrali

  • Iran: ancora fumate nere tra Iran e Stati Uniti su sponde diverse dello stretto di Hormuz, Trump non accetta l'ultima proposta

    Iran: ancora fumate nere tra Iran e Stati Uniti su sponde diverse dello stretto di Hormuz, Trump non accetta l'ultima proposta

  • Grazia per Nicole Minetti, dal Quirinale chiesti chiarimenti sulle procedure e sulle informazioni a corredo

    Grazia per Nicole Minetti, dal Quirinale chiesti chiarimenti sulle procedure e sulle informazioni a corredo

La Procura Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio'

La Procura Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio'

Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà

Crans Montana: il rogo causato dalla Moretti, che poi è scappata calpestando i primi ragazzi svenuti

Crans Montana: il rogo causato dalla Moretti, che poi è scappata calpestando i primi ragazzi svenuti

Immagini choccanti dalle telecamere del circuito di sicurezza del Le Constellation, sinora viste dagli avvocati, dal 30 aprile potrano vederle anche i parenti

Spari contro manifestanti del 25 aprile a Roma, fermato un giovane di 21 anni, appartiene alla Brigata Ebraica

Spari contro manifestanti del 25 aprile a Roma, fermato un giovane di 21 anni, appartiene alla Brigata Ebraica

Si chiama Eithan Bondi e - inchiodato dalle immagini delle telecamere di sicurezza- avrebbe già ammesso le sue responsabilità; ora deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio