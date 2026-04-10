Pisa: ferimento a scuola di una dodicenne, usate un paio di forbici, la ragazza non è grave

Una lite a scuola tra ragazzine di 12 ann i sarebbe potuta finire in tragedia. E’accaduto dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto , in provincia di Pisa, dove è spuntato un paio di forbici. Non è ancora chiaro se fosse materiale didattico o introdotto dall’esterno, una delle due è stata colpita da più fendenti, uno al collo. La 12nne ferita sarebbe stata attirata in bagno con una scusa, ma potrebbe anche stato un" chiarimento", perché tra le due c’erà già stata una concitata discussione.

La ragazzina non è grave

L'episodio è avvenuto poco dopo le 10, al termine dell'ora di educazione fisica, negli spazi della palestra dell'istituto. La studentessa ferita è statasoccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata trattenuta. Le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il movente. La presunta responsabile si trova in caserma insieme ai genitori per essere ascoltata dagli investigatori.E’ il quarto ferimento in pochi giorni di liti in età scolare, uno avvenuto apparentemente con le stesse modalità, dove nel bagno di una scuola di Secondigliano è stato accoltellato un quattordicenne.



