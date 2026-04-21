I negoziatori di Stati Uniti e Iran verso Islamabad. Trump: "Gli iraniani non hanno scelta, l'esercito è pronto"

I negoziatori di Stati Uniti e Iran verso Islamabad. Trump: "Gli iraniani non hanno scelta, l'esercito è pronto"

I negoziatori di Stati Uniti e Iran verso Islamabad. Trump: "Gli iraniani non hanno scelta, l'esercito è pronto" Photo Credit: Ansa / ALLISON ROBBERT / POOL

Ludovica Marafini

21 aprile 2026, ore 17:15

Previsto a breve il secondo round di colloqui in Pakistan. Il presidente americano ha fatto sapere di non voler prolungare il cessate il fuoco, che scade domani

La data dei colloqui non è ancora certa ma i mediatori hanno confermato che nelle prossime ore i principali negoziatori dei due Paesi, vale a dire il vicepresidente americano JD Vance e il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf, arriveranno a Islamabad per guidare le rispettive delegazioni. La capitale pachistana è già blindata. È attesa, quindi, per un nuovo round di incontri, a cui guarda tutto il mondo, tra speranze e incertezze. E su cui, ancora una volta, si è espresso Donald Trump.


TRUMP, L'ESERCITO È PRONTO A BOMBARDARE DI NUOVO

Il presidente americano ha parlato in un'intervista a CNBC News. “Ero sicuro che avrebbero mandato una delegazione in Pakistan, non hanno altra scelta che fare un accordo” ha affermato, spiegando di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco con l’Iran, che scade domani. Se non dovesse arrivare un'intesa, "l'esercito americano è pronto a bombardare di nuovo" ha poi minacciato il tycoon, secondo cui gli Stati Uniti hanno vinto la guerra e hanno il completo controllo dello Stretto di Hormuz, con il blocco navale che "è stato un successo incredibile". Il capo della Casa Bianca ha anche rivendicato di aver portato ad un cambio del regime iraniano, con leader che adesso – ha detto – sono "più razionali". 


TRUMP, I SOCIAL E I CONSIGLIERI

E proprio a quei leader Trump è tornato a rivolgersi anche in un post sul suo social Truth. Il presidente ha condiviso un post con le foto di otto giovani donne, che rischiano l'impiccagione. "Apprezzerei enormemente il loro rilascio, sarebbe un ottimo inizio per i nostri negoziati" ha scritto. Una nuova dichiarazione fatta online, con un modus operandi che non sarebbe affatto gradito ai consiglieri del tycoon. A spiegarlo è la CNN, secondo cui l'entourage del presidente ritiene che i suoi commenti pubblici stiano danneggiando i negoziati e aumentando la sfiducia dell'Iran nei confronti degli Stati Uniti. 

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