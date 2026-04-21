I negoziatori di Stati Uniti e Iran verso Islamabad. Trump: "Gli iraniani non hanno scelta, l'esercito è pronto" Photo Credit: Ansa / ALLISON ROBBERT / POOL

La data dei colloqui non è ancora certa ma i mediatori hanno confermato che nelle prossime ore i principali negoziatori dei due Paesi, vale a dire il vicepresidente americano JD Vance e il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf, arriveranno a Islamabad per guidare le rispettive delegazioni. La capitale pachistana è già blindata. È attesa, quindi, per un nuovo round di incontri, a cui guarda tutto il mondo, tra speranze e incertezze. E su cui, ancora una volta, si è espresso Donald Trump.





TRUMP, L'ESERCITO È PRONTO A BOMBARDARE DI NUOVO

Il presidente americano ha parlato in un'intervista a CNBC News.” ha affermato, spiegando di, che scade domani. Se non dovesse arrivare un'intesa, "lha poi minacciato il tycoon, secondo cui gli Stati Uniti hanno vinto la guerra e hanno il completo controllo dello, con il blocco navale che "". Il capo della Casa Bianca ha anche rivendicato di aver portato ad un cambio del regime iraniano, con leader che adesso – ha detto – sono "".





TRUMP, I SOCIAL E I CONSIGLIERI

E proprio a quei leader Trump è tornato a rivolgersi anche in un post sul suo socialIl presidente ha condiviso un post con le foto di otto giovani donne, che rischiano l'impiccagione." ha scritto., con un modus operandi che non sarebbe affatto gradito ai consiglieri del tycoon. A spiegarlo è la CNN, secondo cui l'entourage del presidente ritiene che i suoi commenti pubblici stiano danneggiando i negoziati e aumentando la sfiducia dell'Iran nei confronti degli Stati Uniti.