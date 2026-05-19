Elon Musk perde la causa contro Altman e annuncia ricorso: ingannato su Open AI

Un vizio procedurale ha mandato all'aria la causa miliardaria mossa da Elon Musk contro Sam Altman e OpenAI. La giuria del tribunale federale di Oakland ha stabilito che le accuse del patron di Tesla e SpaceX erano prescritte e il giudice Yvonne Gonzalez Rogers, che aveva chiesto alla giuria di esprimersi in merito, ha accettato e confermato il verdetto. Musk aveva fato ricorso contro la società sviluppatrice di ChatGpt ritenendo che avesse tradito il suo obiettivo di “portare benefici a tutta l’umanità” dopo aver deciso di aprirsi ai capitali privati. Dal miliardario è stato annunciato il ricorso in appello: "Presenterò ricorso presso il Nono Circuito, poiché creare un precedente che consenta di saccheggiare gli enti di beneficenza è deleterio per la filantropia", ha messo in evidenza Musk.

Le accuse di Musk: manipolato e ingannato su intenti benefici di OpenAI

Al centro del contenzioso, le accuse di Musk contro il nemico Altman che lo avrebbe manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI per sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa rivelatasi poi falsa con Altman che si è trasformato nell'architetto della trasformazione della startup in un'impresa a scopo di lucro. "Sono stato uno sciocco" ad aver contribuito con 38 milioni, ha ammesso Musk nel corso del processo, durante il quale ha chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e il presidente di OpenAI Greg Brockman dai loro ruoli. "Hanno rubato da un'associazione di beneficenza", ha attaccato Musk. I legali dell'amministratore delegato di ChatGPT hanno respinto punto dopo punto le accuse, sostenendo che Musk fosse a conoscenza del piano per la creazione di una società a scopo di lucro e di averlo sostenuto. L'uomo più ricco del mondo avrebbe cercato di assumere il controllo dell'iniziativa e fatto causa solo dopo essere stato respinto. Musk è "uno spettacolo di ipocrisia", hanno tuonato gli avvocati di Altman. Musk ha fatto causa a OpenAI e Altman nel 2024 descrivendo la sua battaglia come una lotta per l'anima dell'intelligenza artificiale, che è "forse la maggiore minaccia esistenziale che ci troviamo ad affrontare". Un concetto ripetuto più volte anche in tribunale. "Potrebbe aumentare la prosperità, ma potrebbe anche ucciderci tutti. Vogliamo trovarci in un film di Gene Roddenberry come 'Star Trek' e non in uno di James Cameron come 'Terminator", ha detto dal banco dei testimoni paragonando l'addestramento dell'IA al crescere figli. "Quando si ha un figlio molto intelligente e cresce, non puoi più controllarlo ma puoi cercare di instillargli i valori giusti. Onestà, integrità e attenzione all'umanità", ha spiegato prevedendo che l'IA "sarà probabilmente intelligente quanto un qualsiasi essere umano già a partire dal prossimo anno