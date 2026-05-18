Frah Quintale a RTL 102.5: “Il tour nei palazzetti chiude un po’ il cerchio dei miei 10 anni di carriera. Ora non vedo l’ora di esibirmi nelle date estive”

Frah Quintale è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il suo nuovo singolo, dal titolo “Aranciata”. Reduce dalla tournée nei palasport “Palazzetti ‘26”, l’artista ha rilasciato il nuovo brano, che esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il brano mette in luce un atteggiamento sempre più diffuso che porta a difendersi rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Questa dinamica, però, è solo un’illusione perché rivela una realtà più complessa e contraddittoria, in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni. Ai microfoni di RTL 102.5, Frah Quintale ha rivelato: «“Aranciata” è il nuovo singolo ed è stato prodotta da Mace. Ha proprio un bel sound e un groove particolare. Siamo anche riusciti a farla live nei palazzetti».





IL SUMMER TOUR 2026

Il brano anticipa i nuovi appuntamenti dal vivo del “SUMMER TOUR ‘26”, la tournée estiva - prodotta da Live Nation - che vedrà la partecipazione di Frah Quintale il 3 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 4 luglio al Collisioni ad Alba (CN), il 9 luglio al Brescia Summer Music di Brescia, il 10 luglio allo Sherwood Festival di Padova, il 12 luglio al Sequoie Music Park a Bologna, il 15 luglio all’Altraonda Festival a Genova, il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 21 luglio al SalernoSounds di Salerno, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania, il 25 luglio al Locus Festival di Bari e il 27 luglio al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA) e l’1 agosto al Vibes Summer Festival di Cinquale (MS). Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025. «Sono reduce del tour nei palazzetti ed è andato molto bene, sono molto contento. Questo tour è stato un po’ la chiusura del cerchio dei miei dieci anni di carriera e sono felicissimo. Non vedo l’ora di ripartire e di esibirmi live nelle date estive» ha aggiunto Frah Quintale, in diretta su RTL 102.5.



