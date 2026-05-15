Riccione Music City: si accende l’estate a ritmo di musica nel Piazzale Roma

Riccione si prepara a trasformarsi ancora una volta in una vera e propria “Music City” con il grande palcoscenico a cielo aperto di Piazzale Roma, che si trasforma in un’arena monumentale affacciata sul mare, capace di unire spettacolo, turismo e intrattenimento. Il pubblico potrà raggiungerlo scoprendo il nuovo viale Ceccarini, rinnovato e moderno, che conduce direttamente al litorale. Sono ben 22 gli appuntamenti che, tra musica, teatro, danza e intrattenimento, trasformeranno la città di Riccione in un punto di riferimento nazionale per la musica dal vivo e renderanno ogni serata un evento unico, da vivere e ricordare in uno spazio di condivisione e bellezza. Da giugno a settembre, si alterneranno in Piazzale Roma, alcuni dei più grandi nomi della scena musicale italiana, rendendo il palinsesto di “Riccione Music City 2026” un racconto organico, capace di unire cultura, turismo e ambiente. Al programma del Piazzale si integrano anche il palinsesto di “Albe in Controluce”, suggestivi concerti al sorgere del sole sulle spiagge libere del Marano e di San Martino, con una programmazione artistica orientata alla ricerca sonora contemporanea, indie pop e nuove tendenze, e quello di “Riccione Summer Jazz”, che negli anni si è distinto per la capacità di coniugare la tradizione del grande jazz internazionale con le visioni più contemporanee, in un intreccio di linguaggi che rendono ogni serata un’esperienza unica.





MUSICA E DIVERTIMENTO A RICICONE: 60 ANNI DI CARRIERA DEI POOH E LA COMICITÀ DI GIORGIO PANARIELLO

Tra i vari artisti e band che si esibiranno nel corso dell’estate, a “Riccione Music City” arrivano anche i Pooh con “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band nelle più suggestive location all’aperto, tra cui Piazzale Roma il 21 luglio. Accanto alla musica, Riccione dedica spazio anche alle risate con “Comici Special Edition”, delle serate a base di comicità che aggiungeranno energia e divertimento al cartellone estivo. Tra questi, il 22 luglio Giorgio Panariello porterà il suo spettacolo “E se domani…” a cielo aperto nel Piazzale Roma, regalando al pubblico un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.





RICCIONE: VITA NOTTURNA E CLUBBING TUTTO L’ANNO

Riccione, oltre a proporre un'offerta musicale estiva di alto livello con "Riccione City Music", si conferma una destinazione estiva rinomata per gli amanti della musica, del clubbing e dei DJ-set. Con una storia che la vede protagonista delle notti italiane da decenni, la città offre un'ampia scelta di locali, discoteche e club che la rendono un polo di attrazione per giovani, e non solo, da tutta Italia e dall'estero. La movida notturna romagnola è strettamente legata alla musica, con eventi e serate che spaziano dai generi più classici ai ritmi più moderni e innovativi, rendendo Riccione un punto di riferimento per chi ama ballare e vivere la notte tutto l’anno.

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