Mobilità: domenica prossima scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici: già rilasciati 50mila contrassegni

Carta d'Identità Elettronica. Anche imprese e studi di consulenza automobilistica potranno operare tramite sistemi dedicati. L'intero processo sarà digitalizzato: l'utente dovrà inserire i propri dati, scegliere il punto di ritiro, effettuare il pagamento tramite PagoPA e ritirare il contrassegno presso l'ufficio selezionato. Per i minori dai 14 anni, la richiesta dovrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il costo del contrassegno è fissato a 8,66 euro, comprensivo di produzione, IVA e quota destinata alla sicurezza stradale, a cui si aggiungono imposta di bollo e diritti di motorizzazione, per un totale di circa 33,00 euro. Chi circola senza contrassegno rischia una sanzione amministrativa da 100,00 a 400,00 euro, con possibilità di riduzione in caso di pagamento entro cinque giorni. I controlli potranno essere effettuati da tutte le autorità competenti, tra cui

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali.



Motorizzazioni aperte anche domani





Una volta completata la procedura telematica e verificata positivamente la pratica, gli utenti ricevono una comunicazione via e-mail e possono prenotare il ritiro del contrassegno presso l'ufficio motorizzazione civile selezionato''. Il ministero annuncia che ''per far fronte all'elevato numero di richieste registrate nelle ultime settimane, le Motorizzazioni civili hanno attivato un monitoraggio costante delle disponibilità e disposto un significativo incremento degli slot di prenotazione, con particolare attenzione alle sedi interessate dai maggiori volumi di domanda. Le strutture territoriali stanno operando con il massimo impegno organizzativo per garantire il più ampio livello possibile di evasione delle richieste nei tempi previsti, anche attraverso l'ampliamento delle disponibilità giornaliere, la rimodulazione degli appuntamenti e aperture straordinarie degli sportelli. Tra le sedi che saranno aperte straordinariamente anche sabato 16 maggio figurano quelle di Roma, Milano e Torino''. Il Mit ricorda che il contrassegno ''deve essere applicato in modo visibile e permanente sul parafango posteriore del monopattino oppure, in assenza di quest'ultimo, sul piantone dello sterzo''.

Da domenica 17 maggio, tutti i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il contrassegno sarà obbligatorio per poter circolare e dovrà essere associato a una copertura assicurativa valida.La misura nasce con l'obiettivo di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare, introducendo un sistema di identificazione univoca per ogni veicolo. Il decreto istituisce una piattaforma telematica nazionale, gestita dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, che rappresenterà l'unico canale per tutte le operazioni relative ai monopattini elettrici, tra cui: richiesta e rilascio del contrassegno, rinnovo e cancellazione, segnalazione di furto o smarrimento, associazione tra proprietario e veicolo dicastero, in una nota, sottolinea che ''prosegue su tutto il territorio nazionale l'attività delle motorizzazioni civili'', attraverso la piattaforma telematica che disciplina il funzionamento del sistema di gestione delle domande. La richiesta del contrassegno, si ricorda, ''avviene esclusivamente online. L'accesso avverrà tramite SPID di secondo livello o