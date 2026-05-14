RTL 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno

RTL 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno

RTL 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno

Redazione Web

14 maggio 2026, ore 13:40

L’intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, conferma oltre 9 milioni di persone all’ascolto quotidianamente. RTL 102.5 è sul podio anche nel quarto d’ora con 508 mila ascoltatori

RTL 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è ascoltata ogni giorno da 6.5 milioni di italiani, Radio Zeta è seguita da oltre 1.110 milioni di persone e Radiofreccia da 1.3 milioni.

L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, supera i 9 milioni di italiani all'ascolto.

FRA LE PRIME RADIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA

RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori.


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