L'Eurovision al via: stasera la prima semifinale, a Vienna, con Sal Da Vinci che punta al podio

Conto alla rovescia per il primo grande show della kermesse che quest’anno si tiene a Vienna. L’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci con 'Per sempre sì', vincitore della 76/a edizione del Festival di Sanremo.

Sal Da Vinci in vetta allo streaming

Tra i 35 in gara, il brano è anche il protagonista dello streaming: ha conquistato la vetta della classifica globale con oltre 24.2 milioni di stream, distanziando nettamente tutti gli altri concorrenti.

Italia a caccia di record

L’Italia arriva a questa edizione con una continuità di risultati significativa: dopo otto piazzamenti consecutivi in Top 10, Sal Da Vinci cercherà il nono risultato utile di fila per il nostro Paese, in scaletta tra Georgia e Finlandia, e l'italiana Senhit per San Marino, in coppia con Boy George con ''Superstar''.

La scaletta della serata

La serata sarà aperta da ''Vita di Toni'', racconto visivo e musicale costruito attorno alla vita del protagonista dagli anni Cinquanta a oggi. Il momento culminante sarà l'esecuzione corale di ''L'amour est bleu'', brano simbolo dell'edizione viennese del 1967, interpretato da un coro di 70 elementi - uno per ogni anno del concorso. Vienna ha già ospitato il contest nel 1967 (con la vittoria di Sandie Shaw e l'Italia 11esima con Claudio Villa) e nel 2015, dopo il trionfo di Conchita Wurst in quell'edizione si registrarono ascolti record con oltre 197 milioni di spettatori nel mondo e l'Italia salì sul podio: fummo terzi vincendo il televoto con Il Volo e ''Grande Amore''.

I numeri della 70esima edizione

Dietro l'edizione del 70esimo anniversario c'è un dispositivo produttivo imponente: circa 250 persone in produzione, 60 giorni on-site con turnazioni 24/7, 28 telecamere live in arena, 365 monitor Tv, 38 km di cavi e oltre 17.500 stacchi camera. L'impianto luci è 100% Led e laser. Nell'arena ci sono 40 cabine per telecronisti con voci da tutto il mondo. A fare gli onori di casa ci sarà anche la mascotte ufficiale, Auri.