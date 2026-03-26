Malore sul palco per Rosalía, concerto interrotto a Milano

Malore sul palco per Rosalía, concerto interrotto a Milano

Malore sul palco per Rosalía, concerto interrotto a Milano Photo Credit: Ansa

Mario Vai

26 marzo 2026, ore 14:41

Sospeso lo show all’Unipol Forum: l’artista si ferma dopo un’ora per un’intossicazione alimentare

Colpo di scena nella serata del 25 marzo all’Unipol Forum di Assago, dove Rosalía è stata costretta a interrompere il concerto poco dopo le 22. La cantante catalana, 33 anni, ha accusato un malore nel corso dell’esibizione, tentando inizialmente di proseguire lo spettacolo prima di arrendersi a metà della scaletta, al termine del secondo atto del tour Lux. Rientrata brevemente sul palco dopo una pausa, visibilmente affaticata, ha spiegato al pubblico le ragioni dello stop: «Mi sento male, ho provato a continuare ma non riesco. Volevo offrirvi il miglior spettacolo possibile, ma devo fermarmi. Non mi era mai successo». Parole accompagnate da più scuse e dalla promessa di verificare con i medici la possibilità di riprendere, subito però smentita dall’evidenza delle sue condizioni.

L'AFFETTO DEL PUBBLICO E L'USCITA DI SCENA 

Tra applausi e incoraggiamenti degli 11.500 spettatori presenti l’artista ha lasciato il palco dopo circa un’ora di concerto. Grande il dispiacere tra i fan, che fino a quel momento erano stati travolti da uno spettacolo di forte impatto emotivo e scenico. Più che un semplice live, quello milanese si era presentato come una vera e propria opera contemporanea. Rosalía aveva costruito un percorso artistico capace di fondere linguaggi diversi, musica sacra, pop, classica e urban, in un equilibrio originale e ambizioso. Un viaggio dentro Lux, il progetto più spirituale della sua carriera. Particolare attenzione era stata dedicata ai testi, ispirati alla mistica femminile, cantati in tredici lingue e tradotti in italiano su schermi sopra il palco. A sostenere la narrazione, una messa in scena essenziale ma raffinata: coreografie contemporanee, scenografie minimali e un’orchestra dal vivo. Il primo atto, con Rosalía in abiti da ballerina classica, aveva assunto toni quasi liturgici. Brani come Sexo, violencia y llantas e Reliquia avevano costruito un’atmosfera sospesa, mentre Porcelana si trasformava in una preghiera in movimento. Suggestivo il coinvolgimento del pubblico, che cantava testi intrisi di spiritualità. Uno dei picchi emotivi della serata era arrivato con Mio Cristo piange diamanti, eseguito in italiano. Prima di cantare, Rosalía aveva omaggiato la tradizione musicale italiana, citando Puccini e Verdi come fonti di ispirazione. Durante l’interpretazione, visibilmente commossa, aveva dato vita a un momento di rara intensità, sospeso tra teatro e contemplazione.

IL FINALE MANCATO 

Proprio mentre lo spettacolo si avviava verso i suoi atti conclusivi, è arrivata l’interruzione. Il terzo e quarto atto avrebbero portato in scena quadri ispirati alla grande pittura europea e un finale altamente simbolico: tra riferimenti a santi, morte e rinascita, fino a una scena conclusiva in cui l’artista immaginava il proprio funerale, elevando il corpo verso il cielo.


Argomenti

Concerto
Rosalia

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Madonna nel cast della seconda stagione di "The Studio". Riprese in corso a Venezia anche con il direttore della Mostra Alberto Barbera

    Madonna nel cast della seconda stagione di "The Studio". Riprese in corso a Venezia anche con il direttore della Mostra Alberto Barbera

  • Addio a Gino Paoli, l’omaggio commosso di Giorgia dal palco di Assago

    Addio a Gino Paoli, l’omaggio commosso di Giorgia dal palco di Assago

  • Paola Cortellesi, il ritorno dietro la macchina da presa è vicino: “Presto, ma non è il momento di parlarne”

    Paola Cortellesi, il ritorno dietro la macchina da presa è vicino: “Presto, ma non è il momento di parlarne”

  • Box Office, Project Hail Mary conquista il miglior weekend del 2026 in USA

    Box Office, Project Hail Mary conquista il miglior weekend del 2026 in USA

  • Notte prima degli esami 3.0, trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

    Notte prima degli esami 3.0, trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

  • Gli occhi degli altri, trama e recensione del film di Andrea De Sica da oggi nelle sale

    Gli occhi degli altri, trama e recensione del film di Andrea De Sica da oggi nelle sale

  • L’ultima missione: Project Hail Mary, trama e recensione del film in uscita oggi al cinema

    L’ultima missione: Project Hail Mary, trama e recensione del film in uscita oggi al cinema

  • Dune: Parte 3, diffuso il primo trailer del film che chiuderà la trilogia di Villeneuve

    Dune: Parte 3, diffuso il primo trailer del film che chiuderà la trilogia di Villeneuve

  • La notte degli Oscar 2026. Una battaglia dopo l'altra è il miglior film

    La notte degli Oscar 2026. Una battaglia dopo l'altra è il miglior film

  • La notte degli Oscar più incerta: Coogler sfida Anderson, Chalamet non è più sicuro

    La notte degli Oscar più incerta: Coogler sfida Anderson, Chalamet non è più sicuro

“BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

“BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

CONDUCONO LA SERATA ANGELO BAIGUINI, FRANCESCA CHEYENNE, JESSICA BRUGALI, VANESSA GREY E DIEGO ZAPPONE. LA MUSICA DEI DJ SAUTUFAU E ALESSIA MANZONI

Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

Nel corso di “The Flight”, l’artista ha presentato in diretta radiofonica “a tanto così”, il suo nuovo singolo da solista, rilasciato il 2 gennaio

Riccardo Cocciante presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Ho vent’anni con te”

Riccardo Cocciante presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Ho vent’anni con te”

L'artista è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini, Cecilia Songini e Jessica Brugali