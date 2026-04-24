RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, si aggiungono al super cast altri straordinari artisti: Gigi D’Alessio, Madame, Geolier, Ernia

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. Altri grandi artisti si aggiungono al cast: GIGI D'ALESSIO, MADAME, GEOLIER, ERNIA.

La serata sarà presentata ancora una volta da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, rispettivamente alla loro sesta e settima conduzione del grande show di RTL 102.5. A loro si aggiungono Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali, alla loro primissima conduzione di RTL 102.5 Power Hits Estate.

Quest’anno la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026 inizia dalla Capitale d’Italia, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona. Tutti i nomi già annunciati della line-up romana del 2026 sono: ACHILLE LAURO, ANNALISA, BAMBOLE DI PEZZA, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BRESH, CHARLOTTE CARDIN, DELIA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, ERNIA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, FULMINACCI, GABRY PONTE, GAIA, GEOLIER, GIGI D'ALESSIO, GIORGIA, J-AX, KID YUGI, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, MADAME, MARCO MASINI, MEEK, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SERENA BRANCALE, SAYF, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO… e tante altre sorprese.

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/rtl-102-5-power-hits-estate-2026-foro-italico-20949899/?affiliate=IGA

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26



