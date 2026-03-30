RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Blanco, Emma, Kid Yugi, Marco Masini, Bambole di Pezza e Elettra Lamborghini si aggiungono al cast

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Blanco, Emma, Kid Yugi, Marco Masini, Bambole di Pezza e Elettra Lamborghini si aggiungono al cast

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Blanco, Emma, Kid Yugi, Marco Masini, Bambole di Pezza e Elettra Lamborghini si aggiungono al cast

Redazione Web

30 marzo 2026, ore 16:41

Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma il primo grande evento che anticipa l’estate! In occasione del 10° anniversario, con un con una line-up stellare, RTL 102.5 Power Hits Estate lancia la sfida al tormentone dell’estate verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. Altri grandi artisti si aggiungono al cast: BLANCO, EMMA, KID YUGI, MARCO MASINI, BAMBOLE DI PEZZA e ELETTRA LAMBORGHINI.

Quest’anno la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026 inizia dalla Capitale d’Italia, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona. Tutti nomi già annunciati della line-up romana del 2026 sono: ANNALISA, BAMBOLE DI PEZZA, BLANCO, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, KID YUGI, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, MARCO MASINI, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS… e tante altre sorprese.

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA 

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26 



Argomenti

RTL 102.5 Power Hits Estate

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Caso Delmastro: le accuse ai Caroccia, il sottosegretario verrà sentito dalla commissione antimafia

    Caso Delmastro: le accuse ai Caroccia, il sottosegretario verrà sentito dalla commissione antimafia

  • "I giorni della vecchia" dal 29 al 31 marzo: i tre giorni più freddi della primavera

    "I giorni della vecchia" dal 29 al 31 marzo: i tre giorni più freddi della primavera

  • In Usa la doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin

    In Usa la doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin

  • A Gerusalemme la Polizia impedisce al cardinale Pizzballa di entrare al Santo Sepolcro

    A Gerusalemme la Polizia impedisce al cardinale Pizzballa di entrare al Santo Sepolcro

  • A Roma, nel giorno della manifestazione No Kings Italy, scoppia il caso del controllo di polizia su Ilaria Salis

    A Roma, nel giorno della manifestazione No Kings Italy, scoppia il caso del controllo di polizia su Ilaria Salis

  • Blanco presenta a RTL 102.5 il nuovo album “MA’”: «È un album vario, spero possa aiutare qualcuno. In ogni brano c’è un messaggio»

    Blanco presenta a RTL 102.5 il nuovo album “MA’”: «È un album vario, spero possa aiutare qualcuno. In ogni brano c’è un messaggio»

  • Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

    Italia alle prese con il maltempo, nel weekend attesa una breve tregua

  • Guerra del Golfo: Donald Trump annuncia altri dieci giorni senza attacchi alle centrali iraniane

    Guerra del Golfo: Donald Trump annuncia altri dieci giorni senza attacchi alle centrali iraniane

  • New Hit di RTL 102.5: le novità musicali italiane e internazionali in onda da questa settimana

    New Hit di RTL 102.5: le novità musicali italiane e internazionali in onda da questa settimana

“Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

“Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

L'artista racconta in diretta in radiovisione il nuovo progetto discografico e i prossimi impegni live

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

La popstar britannica pubblica il nuovo disco, composto da dodici brani inediti. Per l’occasione pop-up store in diverse città del mondo e un concerto speciale a Manchester, disponibile anche in streaming su Netflix.