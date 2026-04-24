New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Pedala e batteria” di Frankie hi-nrg mc con Jovanotti, “Immensamente” di Laura Pausini, “Forte” di nayt, “Stessa direzione” di Paola Iezzi, “La più bella del mondo” di Rocco Hunt e “Mr. Know It

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





FRANKIE HI-NRG MC COLLABORA CON JOVANOTTI IN “PEDALA E BATTERIA”, LA VERSIONE INEDITA DI “PEDALA”

“Pedala e batteria” è la versione inedita dello storico brano "Pedala" di Frankie hi-nrg mc e da oggi entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Qui, ogni groove e ogni passaggio dinamico sono realizzati esclusivamente attraverso una batteria, sia acustica che elettronica, suonata dal vivo in presa diretta. Niente sequenze, niente loop artificiali, solo il battito umano che dialoga con la voce. In questa nuova versione, l'energia pura del ritmo incontra le parole di Frankie con la straordinaria partecipazione di Jovanotti che arricchisce il brano con una strofa inedita. Dietro questa traccia si cela, infatti, una storia di oltre 30 anni di amicizia, stima reciproca e strade incrociate. Questo pezzo nasce dal cuore del progetto "Voce e batteria", un esperimento sonoro dove la musica di Frankie torna alla sua essenza più autentica celebrando il ritmo e la voglia di muoversi a tempo.





LAURA PAUSINI: IN RADIO LA SUA VERSIONE DI “IMMENSAMENTE” DI UMBERTO TOZZI

In rotazione radiofonica da questo venerdì il nuovo singolo di Laura Pausini, “IMMENSAMENTE”, accompagnato da un bellissimo videoclip in bianco e nero. Il brano, interpretato originariamente da Umberto Tozzi (1987), e scritto a quattro mani con Giancarlo Bigazzi, è pubblicato nella versione di Laura nell’album “IO CANTO 2”. “Sono molto legata a questo brano, da quando l’ho ascoltato in radio nel 1987. Umberto Tozzi è sempre stato uno dei miei cantautori preferiti, e cantarlo è anche molto appagante a livello vocale. Questa canzone scritta da Umberto e dal grande Giancarlo Bigazzi racconta di un amore disperato, profondo e indistruttibile, che non riesce a cancellarsi nonostante l’assenza della persona che si ama. E anche il videoclip esprime questo racconto, così frenetico ma anche pieno di vita, di momenti vissuti fino in fondo” commenta Laura Pausini.





NAYT TORNA IN RADIO CON "FORTE"

“Forte”, il nuovo singolo di nayt, estratto dal suo decimo album “io Individuo”, entra in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia a partire da questa settimana. “Forte” (scritto da nayt e prodotto da Zef) è il pezzo d’amore per eccellenza contenuto nell’album “io Individuo”, composto da 13 brani. Un brano che arriva chiaro e diretto, che si inserisce perfettamente anche nell’idea e nel concept alla base di tutto il progetto, riprendendo quel senso di fatica e inadeguatezza di ogni persona a sentirsi parte di qualcosa, a causa delle continue distrazioni che costantemente si insinuano nelle mente. La cover dell’album è un quadro acrilico su tela 120x120cm dipinto a mano dall’artista Ozy e ispirato dalla fotografia “De Schimmel” (1992), scattata dall’iconico fotografo tedesco Hannes Wallrafen.





PAOLA IEZZI: IL NUOVO SINGOLO È “STESSA DIREZIONE”

Dopo i 5 sold out milanesi del suo live show “iezz we can!!!” che hanno aperto il 2026, il viaggio musicale di Paola Iezzi prosegue con il nuovo singolo “Stessa Direzione”. Firmato da Paola insieme a Riccardo Zanotti e Raige, con la produzione di PAGA (Marco Paganelli) e impreziosito dal sassofono di Michele Monestiroli, con “Stessa Direzione” prende forma un racconto intimo sul legame tra memoria, distanza e identità. Il testo attraversa una nostalgia luminosa: è la storia di due persone che, pur avendo intrapreso strade diverse, continuano a percepire una connessione invisibile, come se i loro percorsi fossero ancora orientati verso lo stesso orizzonte. Per dare forma visiva alla dimensione emotiva del brano, “Stessa Direzione” prenderà vita anche in un videoclip per la regia di Paolo Santambrogio: un on the road introspettivo e cinematografico -girato tra Los Angeles, Malibù e il deserto del Mojave- alla ricerca di qualcuno o forse di sé stessi, tra passato, presente e futuro.





ROCCO HUNT CON “LA PIÙ BELLA DEL MONDO”

È “La più bella del mondo” il nuovo singolo di Rocco Hunt che segue l’uscita di “Ragazzo di giù deluxe”, la versione speciale del suo ultimo album. Scritto da Rocco Hunt insieme ai Parisi e a TY1, il brano è un viaggio sul dancefloor che unisce energia e significato. Un brano dedicato a chi si è sentito almeno una volta fuori posto, giudicato o sbagliato, e che ribalta lo sguardo degli altri per riportare tutto a una verità semplice e potente: la bellezza è qualcosa che nasce da dentro. Con questo singolo Rocco firma una traccia che guarda al club, ma mantiene al centro il racconto, confermando la sua capacità di muoversi tra dimensione pop e radici urban senza perdere autenticità. Accanto al singolo troviamo “Non è giusto, non vale” feat. Le-One, racconto intimo della fine di una relazione, “‘O bene e ‘o male” feat. Dipinto, storia di crescita e riscatto, e due tracce che riportano Rocco alle sue radici più rap, “Sold e mal ‘e cap” e “New life (Freestyle 2022)”.





TEDDY SWIMS CON “MR. KNOW IT ALL”

Teddy Swims dà il via a un capitolo completamente nuovo della sua carriera con il singolo “Mr. Know It All”. Il brano è un pezzo accattivante e apparentemente spensierato che affronta il dolore dell'autosabotaggio sentimentale. “Mr. Know It All” fonde groove vintage, riff rock anni '80 e una produzione moderna e lussureggiante, creando uno sfondo cupo ma sofisticato per i testi introspettivi dell'artista. Il nuovo singolo vede Swims collaborare nuovamente con i produttori e co-autori Julian Bunetta, Ammo e John Ryan. L’artista sarà protagonista di un'intensa stagione di concerti: si esibirà allo Stagecoach il 25 aprile, seguito dai festival BottleRock e New Orleans Jazz Fest. A giugno darà il via a una serie di date da headliner sulla costa orientale degli Stati Uniti, per poi spostarsi in Europa con tappe nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Spagna e molti altri paesi.



