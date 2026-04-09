Zucchero a RTL 102.5: “Ogni volta che metto piede sul palco, mi arriva una forte energia e non vorrei scendere più. Nei live ci saranno dei momenti inaspettati”
09 aprile 2026, ore 19:00
Nel corso di “Password”, l’artista ha presentato in diretta radiofonica il tour “Baila (sexy thing) 25th Under the moonlight”, in occasione dei 25 anni del celebre singolo
Zucchero è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e Cianna, per presentare il nuovo tour negli stadi italiani “Baila (sexy thing) 25th Under the moonlight”, che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. A luglio, infatti, dopo il grande tour europeo Zucchero accende gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo. Ai microfoni di RTL 102.5, Zucchero ha raccontato: «Quando si avvicina la partenza di un tour che mi impegna, si va anche un po’ in ansia. Ma succede sempre questo rituale: appena metto piede sul palco, arriva questa energia e questa vibrazione forte, che non vorrei più scendere. Questo mi succede ancora e vado avanti. Sapere che questa canzone è arrivata anche a chi 25 anni fa non era ancora nato, mi rende orgoglioso e non posso che essere super contento». Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).
Le date del tour
Zucchero si esibirà il 4 luglio a Udine, il 6 luglio a Bologna, l’8 luglio a Pescara, l’11 luglio a Perugia, il 14 luglio a Messina e il 16 luglio a Lucca. Inoltre, il 15 maggio la data zero sold out al PalaUnical di Mantova anticipa il tour internazionale prima della partenza con i concerti alla Royal Albert Hall di Londra, per poi proseguire nelle principali arene europee e internazionali, portando dal vivo tutta l’energia e il ritmo della sua musica nel mondo. «Il tour parte a luglio in Italia, ma in realtà a maggio c’è la data zero a Mantova, che è sold out, e possiamo dire che parte da Londra dove abbiamo due concerti, attraversiamo l’Europa e poi arriviamo in Italia. Non annuncio mai delle sorprese ma è ovvio che ci sarà qualche diavoleria a cui sto pensando, delle cose inaspettate perché è la legge dello show. Ci vogliono dei momenti che non ti aspetti in uno show, come cambiamenti repentini di repertorio con canzoni che non faccio da tanto tempo, ospiti piuttosto che musicisti inaspettati …» ha spiegato Zucchero in diretta a RTL 102.5.
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