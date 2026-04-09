Zucchero a RTL 102.5: “Ogni volta che metto piede sul palco, mi arriva una forte energia e non vorrei scendere più. Nei live ci saranno dei momenti inaspettati”

Zucchero a RTL 102.5: “Ogni volta che metto piede sul palco, mi arriva una forte energia e non vorrei scendere più. Nei live ci saranno dei momenti inaspettati”

Zucchero a RTL 102.5: “Ogni volta che metto piede sul palco, mi arriva una forte energia e non vorrei scendere più. Nei live ci saranno dei momenti inaspettati”

Redazione Web

09 aprile 2026, ore 19:00

Nel corso di “Password”, l’artista ha presentato in diretta radiofonica il tour “Baila (sexy thing) 25th Under the moonlight”, in occasione dei 25 anni del celebre singolo

Zucchero è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e Cianna, per presentare il nuovo tour negli stadi italiani “Baila (sexy thing) 25th Under the moonlight”, che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. A luglio, infatti, dopo il grande tour europeo Zucchero accende gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo. Ai microfoni di RTL 102.5, Zucchero ha raccontato: «Quando si avvicina la partenza di un tour che mi impegna, si va anche un po’ in ansia. Ma succede sempre questo rituale: appena metto piede sul palco, arriva questa energia e questa vibrazione forte, che non vorrei più scendere. Questo mi succede ancora e vado avanti. Sapere che questa canzone è arrivata anche a chi 25 anni fa non era ancora nato, mi rende orgoglioso e non posso che essere super contento». Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).


Le date del tour

Zucchero si esibirà il 4 luglio a Udine, il 6 luglio a Bologna, l’8 luglio a Pescara, l’11 luglio a Perugia, il 14 luglio a Messina e il 16 luglio a Lucca. Inoltre, il 15 maggio la data zero sold out al PalaUnical di Mantova anticipa il tour internazionale prima della partenza con i concerti alla Royal Albert Hall di Londra, per poi proseguire nelle principali arene europee e internazionali, portando dal vivo tutta l’energia e il ritmo della sua musica nel mondo. «Il tour parte a luglio in Italia, ma in realtà a maggio c’è la data zero a Mantova, che è sold out, e possiamo dire che parte da Londra dove abbiamo due concerti, attraversiamo l’Europa e poi arriviamo in Italia. Non annuncio mai delle sorprese ma è ovvio che ci sarà qualche diavoleria a cui sto pensando, delle cose inaspettate perché è la legge dello show. Ci vogliono dei momenti che non ti aspetti in uno show, come cambiamenti repentini di repertorio con canzoni che non faccio da tanto tempo, ospiti piuttosto che musicisti inaspettati …» ha spiegato Zucchero in diretta a RTL 102.5.


Argomenti

Baila (sexy thing) 25th Under the moonlight
tour
Zucchero

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Caso Equalize, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio di Pazzali e chiude le indagini a carico di 81 persone

    Caso Equalize, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio di Pazzali e chiude le indagini a carico di 81 persone

  • La morte di Matthew Perry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore

    La morte di Matthew Perry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore

  • A Roma il XV Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni per “Fare Parentele”. Tutte le date...

    A Roma il XV Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni per “Fare Parentele”. Tutte le date...

  • Fano, accoltella i genitori e il fratello. Fermato un 21enne bengalese

    Fano, accoltella i genitori e il fratello. Fermato un 21enne bengalese

  • Crema, 20enne aggredito a colpi di spranga muore in ospedale. I sospetti si concentrano su un 17enne

    Crema, 20enne aggredito a colpi di spranga muore in ospedale. I sospetti si concentrano su un 17enne

  • Da oggi nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni. Ma anche il lavoratore deve svolgere un ruolo responsabile

    Da oggi nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni. Ma anche il lavoratore deve svolgere un ruolo responsabile

  • Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

    Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

  • Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

    Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

  • La Veglia di Pasqua di Papa Leone, le guerre e i rancori non ci possono paralizzare

    La Veglia di Pasqua di Papa Leone, le guerre e i rancori non ci possono paralizzare

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Fulminacci presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Calcinacci”

Fulminacci presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Calcinacci”

L’artista è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac

Blanco presenta a RTL 102.5 il nuovo album “MA’”: «È un album vario, spero possa aiutare qualcuno. In ogni brano c’è un messaggio»

Blanco presenta a RTL 102.5 il nuovo album “MA’”: «È un album vario, spero possa aiutare qualcuno. In ogni brano c’è un messaggio»

In diretta su RTL 102.5 Blanco annuncia la sua presenza a RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – Roma