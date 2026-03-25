L'omaggio della Regione Liguria a Gino Paoli: maxi schermo e musica in diffusione. E sulle ceneri...

L'omaggio della Regione Liguria a Gino Paoli: maxi schermo e musica in diffusione. E sulle ceneri...

L'omaggio della Regione Liguria a Gino Paoli: maxi schermo e musica in diffusione. E sulle ceneri... Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

25 marzo 2026, ore 12:45

Il ricordo di Renzo Arbore: "Il cielo in una stanza è la mia canzone preferita. Lui diceva: noi genovesi abbiamo in comune con i napoletani i piedi nell'acqua"

E' il giorno dell'omaggio a Gino Paoli, il cantautore genovese scomparso ieri a Genova all'età di 91 anni. Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere genovese molto amato dal cantautore scomparso ieri a 91 anni. A dare la notizia è l'Adnkronos, che raccoglie la notizia da fonti vicine alla famiglia del cantautore.

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REBUS SUI FUNERALI

Mentre non ci sono al momento indicazioni sui funerali che potrebbero tenersi in forma strettamente privata, in linea con la massima riservatezza chiesta dalla famiglia nella nota in cui ha annunciato il decesso, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Genova, nel Quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto, che amava molto per la vista sterminata sul mare. Lo stesso mare dove verranno disperse le ceneri dopo la cremazione.

Intanto, la Regione Liguria gli rende omaggio con la proiezione sul maxischermo di una foto e la musica - con i suoi più grandi successi - in diffusione. 

Tantissimi fan, amici e colleghi hanno scritto sui social parole di ricordo del grande Gino Paoli. Tra questi c'è Renzo Arbore, che su Instagram in un video dice: 

"Gino Paoli, mio buon amico. Immenso musicista, compositore e interprete di canzoni che resteranno in eterno nel repertorio della Musica. Gino cantava anche le canzoni napoletane, con grande sentimento.

Quando gli chiesi come facesse, essendo genovese, mi diede una risposta che non dimenticherò mai: "noi genovesi con i napoletani abbiamo in comune i piedi nell'acqua".

Per dire che la sensibilità è la stessa. E allora voglio ricordare Gino così, cantando insieme questa canzone napoletana: " 'O paese d' ò sole ". Grazie Gino, per quello che mi hai concesso e per l'amicizia che abbiamo avuto ridendo insieme di tante cose. Un abbraccio a te e a Paola"

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