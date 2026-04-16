Terrore a Napoli, rapina in banca al Vomero e clienti presi in ostaggio. Ecco cosa è accaduto

16 aprile 2026, ore 14:45 , agg. alle 17:05
Gli ostaggi sono stati liberati grazie ad un'azione congiunta delle Forze dell'Ordine. Momenti di forte tensione e paura
Scene da film. Ma purtroppo reali. Stamattina, in piazza Medaglie D'oro a Napoli, nel quartiere Vomero, un gruppo di malviventi ha preso in ostaggio i clienti dell'istituto bancario Credit Agricole durante una rapina. Momenti di forte tensione e paura.
I rapinatori, probabilmente armati, sono entrati in banca ed è stato necessario l'intervento di decine di agenti di Polizia e Carabinieri, disposti all'ingresso della banca e vicino agli edifici per controllare tutte le possibili vie di fuga della banda.
LA RICOSTRUZIONE, OSTAGGI LIBERATI
Secondo una prima ricostruzione nella banca c'erano circa trenta clienti, tre di loro si sarebbero sentiti male. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine gli ostaggi sono stati liberati intorno alle 13.30 dopo che i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e alla Polizia, hanno creato un varco sfondando i vetri blindati della banca. I rapinatori, invece, sarebbero ancora all'interno della banca.
Nei pressi dell'istituto bancario sarebbe stata ritrovata un'Alfa Romeo con targa contraffatta, che potrebbe essere stata usata dalla banda di rapinatori. Uno di loro, come riporta Fanpage, sarebbe stato visto mentre entrava nella filiale col volto coperto da casco integrale e arma in pugno. Intorno alle 14 è arrivato in piazza Medaglie d'Oro il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri.
Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, sta seguendo tutti gli sviluppi della vicenda. Ecco la nota della Prefettura:
Il Prefetto di Napoli esprime il più vivo apprezzamento per l’elevata professionalità, il coraggio e il senso dello Stato dimostrati dall’Arma dei Carabinieri in occasione dell’operazione condotta nella tarda mattinata odierna presso la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella.
L’intervento, sviluppato in un contesto di particolare criticità per la presenza di numerosi ostaggi all’interno dell’istituto di credito, ha visto un’immediata e coordinata risposta delle Forze dell’Ordine, con il tempestivo dispiegamento di unità specializzate, tra cui il Gruppo di Intervento Speciale (GIS) dell’Arma dei Carabinieri.
Grazie alla rapidità d’azione, alla sinergia operativa tra i diversi dispositivi impiegati e alla gestione altamente qualificata della situazione, si è giunti alla liberazione di tutti gli ostaggi, avvenuta poco dopo le ore 13.30, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.
Il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento anche al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, per la direzione delle operazioni sul campo e per l’efficace cinturazione dell’area, nonché ai Vigili del Fuoco e ai sanitari intervenuti per l’assistenza alle persone colpite da malore.
Un particolare apprezzamento viene espresso per la presenza e il pronto intervento sul posto del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che ha seguito da vicino le fasi dell’operazione, assicurando il necessario raccordo investigativo.
L’episodio conferma l’altissimo livello di preparazione e la capacità di risposta del sistema di sicurezza territoriale, fondato sulla collaborazione interforze e sulla costante dedizione degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della collettività. La Prefettura continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione delle attività investigative in corso.
I VIDEO SUI SOCIAL
Intanto, sui social sono diventati virali vari momenti della giornata: dall'arrivo della Polizia e Carabinieri, sino alla liberazione degli ostaggi. Le Forze dell'Ordine, in tenuta antisommossa, pistola e giubbotto antiproiettile, hanno isolato tutta la zona per motivi di sicurezza. Traffico in tilt per l'arrivo di decine e decine di persone sul posto.
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