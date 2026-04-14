Francesco Chiofalo a Belve, l'influencer senza filtri e segreti: "Non mi ricordo quante interventi chirurgici ho fatto"

Francesco Chiofalo a Belve, l'influencer senza filtri e segreti: "Non mi ricordo quante interventi chirurgici ho fatto"

Francesco Chiofalo a Belve, l'influencer senza filtri e segreti: "Non mi ricordo quante interventi chirurgici ho fatto" Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

14 aprile 2026, ore 18:45 , agg. alle 19:58

"Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati", tuona. La puntata in onda martedì sera su Rai2

Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai, ospita l'influencer Francesco Chiofalo. Romano, appassionato di fitness, imprenditore e fortissimo sui social, Chiofalo parla senza filtri. Dalla sua candidatura a sindaco Roma al tumore

Insomma, Chiofalo - di fronte alla Fagnani - parla di tutto e si mette letteralmente a nudo non risparmiando opinioni sul suo lavoro da influencer, sulla presunta lobby dei comici, sulla passione-ossessione per la chirurgia estetica fino alla candidatura come sindaco di Roma.

IL BULLISMO, UNA PIAGA MAI DIMENTICATA

Non mancano i momenti toccanti in cui l'influencer racconta del bullismo subito a scuola e della paura legata alla scoperta di un tumore. Sul fronte sentimentale e sessuale la conduttrice e giornalista incalza: "Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta". Chiofalo precisa:" E sono stato un po' parsimonioso". Poi continua: "Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle…diciamo che sono esuberante da quel punto di vista!".

IL PUNTO SULLE EX

Sull'agenza la Fagnani scrive domande e poi lo punge sulle ex. Lui, col quel vocione inconfondibile, tuona: "So' convinto che se faccio un gesto me le ripiglio!". Nell'intervista c'è spazio anche per momenti più personali, quando Fagnani affronta con lui il tema della chirurgia estetica e del rapporto con la propria immagine. "Lei non ha mai avuto paura il giorno dopo di non riconoscersi?" chiede la giornalista. "Ma magari non mi riconoscevo,  ammette l'ospite. "Lei voleva essere un principe azzurro", osserva Fagnani. E lui risponde: "eh, l'occhio azzurro fa principe azzurro! Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato".

QUANTI INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA?

"Perché lei quanti interventi chirurgici ha affrontato?", chiede la conduttrice. E lui replica: "Tanti che ho perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c'ho una tazzina di latte in bocca!". Sul finale l'influencer ribadisce la volontà di candidarsi a sindaco di Roma e risponde alle domande della giornalista, presentando le sue idee per la città. E Fagnani commenta divertita :"Ci mancava solo questa!". Belve, come sempre, va in onda ogni martedì alle 21.20. 

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