"Ok, il prezzo è giusto" torna sulle Reti Mediaset, ecco l'ultimo colpo di scena: il programma strappato a Mamma Rai

"Ok, il prezzo è giusto" torna sulle Reti Mediaset, ecco l'ultimo colpo di scena: il programma strappato a Mamma Rai

"Ok, il prezzo è giusto" torna sulle Reti Mediaset, ecco l'ultimo colpo di scena: il programma strappato a Mamma Rai

Francesco Fredella

19 novembre 2025, ore 13:15

Il giornalista di Dagospia spiffera che il Biscione è riuscito a strappare alla Rai il famoso format condotto da Iva Zanicchi

Alla fine Mediaset è riuscito a strappare alla Rai uno storico programma: Ok, il prezzo è giusto. La bomba, stamattina, la sgancia Giuseppe Candela - penna di Dagospia. Il giornalista e critico televisivo parla del ritorno di Ok il prezzo è giusto sul piccolo schermo. Il programma, che per anni ha condotto Iva Zanicchi, doveva andare in onda su Rai1. Ma, colpo di scena, come Candela annuncia. andrà in onda di nuovo in Mediaset.

MEDIASET RIPORTA IN TELEVISIONE LO STORICO PROGRAMMA

Per anni ed anni, intere generazioni, sono cresciute con la Zanicchi in tv su Rete 4. "Cento, cento, cento": il claim del gioco della ruota, per indovinare i prezzi esatti. Un format rivoluzionario che ha riscritto la storia della televisione commerciale. In quest'epoca, con una vera operazione rewind, quel programma torna a casa: su Canale5.

CHI SARA' ALLA CONDUZIONE DI OK IL PREZZO E' GIUSTO?

Non si sa, al momento, chi condurrà il ritorno di Ok, il prezzo è giusto. Mediaset, sicuramente, può ipotizzare vari conduttori a cui affidare il programma: Gerry Scotti, uno dei re in assoluto del game show televisivo. Attualmente, tra l'altro, è impegnato con La ruota della fortuna (altro storico format, inventato da Mike Bongiorno). Qualcuno ipotizza il ritorno di Iva Zanicchi: sarebbe un grande colpo di scena e una botta di adrenalina per gli ascolti. Iva, da sempre, è una garanzia in televisione. E conosce benissimo quel programma, che ha condotto per moltissimi anni. 

LEGGI ANCHE - Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

Argomenti

iva zanicchi
Ok il prezzo è giusto

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

    Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

  • Una lotteria dell'"altromondo": in palio un posto al cimitero vicino a

    La "Lotteria dell'altro mondo": si vince il riposo eterno accanto a Jim Morrison o Oscar Wilde

  • Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

    Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

  • Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

    Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

  • Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

    Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

  • "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

    "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

  • L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

    L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

  • Crollo Torre dei Conti a Roma, il Prefetto: "L'operaio sotto le macerie è vivo"

    Crollo Torre dei Conti a Roma, il Prefetto: "L'operaio sotto le macerie è vivo"

  • Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

    Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

  • Che cosa c'è su Gente? Fiorello diventa nonno. Ecco Tutte le anticipazioni

    Che cosa c'è su Gente? Fiorello diventa nonno. Ecco Tutte le anticipazioni

Gabriel Garko, infortunio sul set di Colpa dei sensi: ecco cosa è successo (video)

Gabriel Garko, infortunio sul set di Colpa dei sensi: ecco cosa è successo (video)

L'attore 52enne in un video social compare su una sedia a rotelle

"Arriva Stranamore": sui social gira una foto che diventa virale. Operazione amarcord sul programma tv

"Arriva Stranamore": sui social gira una foto che diventa virale. Operazione amarcord sul programma tv

Alla conduzione, nel 1994, c'era Alberto Castagna (scomparso nel 2005). Molti sognano il ritorno di quel format

Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: chi è, quanti anni è, dove vive

Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: chi è, quanti anni è, dove vive

Tutto sulla ragazza incoronata ieri sera nello storico concorso di bellezza