"Ok, il prezzo è giusto" torna sulle Reti Mediaset, ecco l'ultimo colpo di scena: il programma strappato a Mamma Rai

Alla fine Mediaset è riuscito a strappare alla Rai uno storico programma: Ok, il prezzo è giusto. La bomba, stamattina, la sgancia Giuseppe Candela - penna di Dagospia. Il giornalista e critico televisivo parla del ritorno di Ok il prezzo è giusto sul piccolo schermo. Il programma, che per anni ha condotto Iva Zanicchi, doveva andare in onda su Rai1. Ma, colpo di scena, come Candela annuncia. andrà in onda di nuovo in Mediaset.

MEDIASET RIPORTA IN TELEVISIONE LO STORICO PROGRAMMA

Per anni ed anni, intere generazioni, sono cresciute con la Zanicchi in tv su Rete 4. "Cento, cento, cento": il claim del gioco della ruota, per indovinare i prezzi esatti. Un format rivoluzionario che ha riscritto la storia della televisione commerciale. In quest'epoca, con una vera operazione rewind, quel programma torna a casa: su Canale5.

CHI SARA' ALLA CONDUZIONE DI OK IL PREZZO E' GIUSTO?

Non si sa, al momento, chi condurrà il ritorno di Ok, il prezzo è giusto. Mediaset, sicuramente, può ipotizzare vari conduttori a cui affidare il programma: Gerry Scotti, uno dei re in assoluto del game show televisivo. Attualmente, tra l'altro, è impegnato con La ruota della fortuna (altro storico format, inventato da Mike Bongiorno). Qualcuno ipotizza il ritorno di Iva Zanicchi: sarebbe un grande colpo di scena e una botta di adrenalina per gli ascolti. Iva, da sempre, è una garanzia in televisione. E conosce benissimo quel programma, che ha condotto per moltissimi anni.

