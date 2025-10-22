Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda Photo Credit: ANSA/FU

Dopo Sarabanda, La Ruota della Fortuna (e in attesa, chissà, di Stranamore) torna nella tv italiana un altro titolo storico: Ok, il prezzo è giusto.

Ok, il prezzo è giusto torna in tv, ma...

Il programma cult di Mediaset debutterà in prima serata su Rai1 venerdì 9 gennaio 2026. La conferma ufficiale delle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane arriva dai listini pubblicati da Rai Pubblicità.

La trasmissione, prodotta da Freemantle, dovrebbe essere condotta da Flavio Insinna, come anticipato dal sito Dagospia.

Ok, il prezzo è giusto è andato in onda su Canale 5 dal 1983 al 1996, per poi spostarsi su Rete 4 fino al 2001. Alla conduzione si sono alternati Gigi Sabani, Iva Zanicchi (la più longeva), Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. 21 stagioni per un totale di 3466 puntate, che hanno segnato la storia di Mediaset.

Ora il gioco, basato sul format americano “The price is right”, in onda dagli Anni 50 e tuttora trasmesso dal network Cbs, passerà alla Rai, che evidentemente mira a ripetere il miracolo compiuto negli ultimi mesi dal Biscione con La Ruota della Fortuna, che sta dominando la fascia dell'access prime time.

Il record a La ruota della fortuna

A proposito del game show condotto da Gerry Scotti, ieri sera la campionessa in carica Daniela Petrilli ha portato il suo montepremi totale a 242.700 euro, diventando così la campionessa ad aver vinto di più nella storia del game show.

51 anni, di origini canadesi, Daniela, che oggi vive a Sabaudia, madrelingua e insegnante di inglese e francese, è diventata Campionessa nella puntata di lunedì 20 ottobre, conquistando 19.800 euro nel corso della partita, a cui ha aggiunto, alla Ruota delle Meraviglie, altri 100.000 euro indovinando tutte e tre le frasi del tabellone.

Sorte analoga nella puntata di ieri, martedì 21 ottobre. Daniela si è riconfermata Campionessa, arrivando alla manche finale con 22.900 euro e qui, per la seconda volta consecutiva, ha vinto altri 100.000 euro.

Con 242.700 euro vinti in totale, Daniela è quindi la concorrente ad aver accumulato il maggior montepremi di sempre a “La Ruota della Fortuna”. A festeggiare con lei in studio, il marito Paolo.



