Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo Photo Credit: ANSA/LUCA ZENNARO

Niente balotellata, stavolta. Mario Balotelli ha concluso senza un'assenza, presentandosi puntuale per tutte le ore previste e creando "un legame autentico con i bambini che ha seguito nei compiti".

Così il calciatore ha portato a termine il percorso di messa alla prova concordato con il Tribunale di Brescia dopo l'incidente stradale avvenuto nel novembre 2023 a Brescia. All'epoca l'attaccante, che giocava in Turchia all'Adana Demirspor, perse il controllo della sua Audi RS6 finendo contro un guardrail.

Non ci furono conseguenze per la sua salute, ma l'auto andò completamente distrutta. Davanti agli agenti della Polizia Locale, Balotelli si rifiutò di sottoporsi all'alcoltest e questa scelta fece scattare il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza aggravata dal rifiuto delle verifiche.

Balotelli: "Ero spaventato"

SuperMario si giustificò successivamente spiegando di essere "spaventato" perché "erano già arrivati i giornalisti".

L'ex attaccante della Nazionale ha svolto 40 ore di attività non retribuita a favore della collettività presso l'associazione 'Bimbo chiama Bimbo'.

Il giudice dell'udienza preliminare Alessandra Sabatucci ha preso atto della relazione positiva dei responsabili dell'ente.

Balotelli, assistito dagli avvocati Luca Broli e Vittorio Rigo, ha affrontato l'impegno per quattro ore a settimana nell'arco di tre mesi, aiutando i più piccoli tra studio, giochi e attività educative.

Dunque, la prova a cui si è sottoposto il calciatore è stata considerata superata e così il reato di guida in stato d'ebbrezza con l'aggravante del rifiuto dell'alcoltest è stato estinto formalmente ieri.

Il legale Broli ha commentato: "È stata fatta una scelta a favore della comunità anche attraverso una donazione che lo stesso Mario ha deciso spontaneamente di devolvere".

Concluso il percorso imposto dalla giustizia, Balotelli ha fatto sapere di voler proseguire comunque il volontariato con 'Bimbo chiama Bimbo': "Mi hanno accolto molto bene e desidero continuare questo cammino".

Balotelli senza squadra

Balotelli, 35 anni, è attualmente svincolato, alla ricerca di una squadra. Nella scorsa stagione ha militato nel Genoa, dove però ha trovato pochissimo spazio, finendo praticamente fuori rosa nel periodo in cui il Grifone è stato allenato da Patrick Vieira (che prese il posto di Gilardino).



