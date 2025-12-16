Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

Massimo Galanto

16 dicembre 2025, ore 13:30

L'annuncio della piattaforma: "non sarà una biografia dell'ex re dei paparazzi, ma l'affresco di un Paese che ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality"

Genio della comunicazione o manipolatore senza scrupoli? Vittima o carnefice?. Queste tra le domande al centro di “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, la docuserie in cinque episodi in arrivo su Netflix dal 9 gennaio 2026. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato il prodotto che "non vuole essere la biografia del "Re dei Paparazzi", ma l'affresco di un Paese che, dagli anni '90 a oggi, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality".

La docuserie, così, attraverserà l'era berlusconiana, l'avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana. L'annuncio di Netflix arriva nelle ore caldissime del caso Alfonso Signorini, sollevato proprio da Corona all'interno del suo podcast Falsissimo, con accuse molto pesanti.


Chi è Fabrizio Corona


Figlio di Vittorio Corona, giornalista visionario che ha plasmato l'editoria degli anni ’80, Fabrizio cresce con l’ossessione di dimostrarsi all’altezza. Se il padre viene emarginato dal sistema, il figlio decide di mangiarsi quello stesso sistema dall'interno, trasformando il gossip in un'arma di potere e identificando nel denaro l'unico metro di giudizio dell'affetto e del successo. Dove Vittorio cercava la verità, Fabrizio trova il business e, al fianco di Lele Mora, Corona costruisce un impero basato sulla vendita delle vite altrui. Fino all'inchiesta Vallettopoli: l'accusa di estorsione trasforma il golden boy in un nemico pubblico, segnando però al contempo la nascita definitiva del suo personaggio, svelando un uomo capace di trasformare la propria esistenza in uno spettacolo disperatamente vitale, in una vita costellata da personaggi surreali e situazioni tragicomiche, in cui realtà e finzione il più delle volte si confondono. Inizia così una guerra mediatica e giudiziaria combattuta a colpi di prime pagine e dichiarazioni incendiarie destinate a polarizzare e dividere l’opinione pubblica italiana.

Fabrizio Corona, la docuserie Netflix

“Fabrizio Corona: Io Sono Notizia”, è una produzione Bloom Media House, diretta da Massimo Cappello, scritta da Marzia Maniscalco e Massimo Cappello, art director Davide Molla, prodotta da Alessandro Casati, Marco Chiappa e Nicola Quarta.

Argomenti

Fabrizio Corona
Fabrizio Corona: Io sono notizia
Netflix

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto

Mostra tutti
  • "L'Isola dei famosi rinviata, torna il GF Vip, La Ruota della fortuna in onda anche durante Sanremo", parla Pier Silvio Berlusconi

    "L'Isola dei famosi rinviata, torna il GF Vip, La Ruota della fortuna in onda anche durante Sanremo", parla Pier Silvio Berlusconi

  • Niente albero di Natale nel programma Rai La Volta Buona. Caterina Balivo: "Non ci sono soldi"

    Niente albero di Natale nel programma Rai La Volta Buona. Caterina Balivo: "Non ci sono soldi"

  • Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo

    Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo

  • Striscia la notizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando

    Striscia la notizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando

  • Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

    Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

  • Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

    Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

  • Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

    Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

  • Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

    Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

  • Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

    Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

  • Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

    Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

"Non chiamatemi tiktoker, ma tiktokana": così Rita De Crescenzo si definisce rispondendo alle domande di Francesca Fagnani

"Arriva Stranamore": sui social gira una foto che diventa virale. Operazione amarcord sul programma tv

"Arriva Stranamore": sui social gira una foto che diventa virale. Operazione amarcord sul programma tv

Alla conduzione, nel 1994, c'era Alberto Castagna (scomparso nel 2005). Molti sognano il ritorno di quel format

Emmy Award 2025, Adolescence porta a casa 6 statuette. The Pitt e The Studio sono le migliori serie dell’anno

Emmy Award 2025, Adolescence porta a casa 6 statuette. The Pitt e The Studio sono le migliori serie dell’anno

Tramell Tillman è il primo uomo di colore a vincere un Emmy come miglior attore non protagonista, mentre Owen Cooper è il più giovane in assoluto