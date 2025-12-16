Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

Genio della comunicazione o manipolatore senza scrupoli? Vittima o carnefice?. Queste tra le domande al centro di “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, la docuserie in cinque episodi in arrivo su Netflix dal 9 gennaio 2026. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato il prodotto che "non vuole essere la biografia del "Re dei Paparazzi", ma l'affresco di un Paese che, dagli anni '90 a oggi, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality".

La docuserie, così, attraverserà l'era berlusconiana, l'avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana. L'annuncio di Netflix arriva nelle ore caldissime del caso Alfonso Signorini, sollevato proprio da Corona all'interno del suo podcast Falsissimo, con accuse molto pesanti.









Chi è Fabrizio Corona



Figlio di Vittorio Corona, giornalista visionario che ha plasmato l'editoria degli anni ’80, Fabrizio cresce con l’ossessione di dimostrarsi all’altezza. Se il padre viene emarginato dal sistema, il figlio decide di mangiarsi quello stesso sistema dall'interno, trasformando il gossip in un'arma di potere e identificando nel denaro l'unico metro di giudizio dell'affetto e del successo. Dove Vittorio cercava la verità, Fabrizio trova il business e, al fianco di Lele Mora, Corona costruisce un impero basato sulla vendita delle vite altrui. Fino all'inchiesta Vallettopoli: l'accusa di estorsione trasforma il golden boy in un nemico pubblico, segnando però al contempo la nascita definitiva del suo personaggio, svelando un uomo capace di trasformare la propria esistenza in uno spettacolo disperatamente vitale, in una vita costellata da personaggi surreali e situazioni tragicomiche, in cui realtà e finzione il più delle volte si confondono. Inizia così una guerra mediatica e giudiziaria combattuta a colpi di prime pagine e dichiarazioni incendiarie destinate a polarizzare e dividere l’opinione pubblica italiana.

Fabrizio Corona, la docuserie Netflix

“Fabrizio Corona: Io Sono Notizia”, è una produzione Bloom Media House, diretta da Massimo Cappello, scritta da Marzia Maniscalco e Massimo Cappello, art director Davide Molla, prodotta da Alessandro Casati, Marco Chiappa e Nicola Quarta.