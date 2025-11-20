Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

Il primo freddo della stagione sta arrivando in Italia. La data da segnare sul calendario è quella di domani, venerdì 21 novembre 2025, allorquando si potrebbero verificare nevicate a bassa quota al nordovest e a quote collinari al centrosud.

Le temperature minime e massime scenderanno ovunque fino a circa 6-8° gradi sotto la media del periodo.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', una perturbazione in formazione sul Mar Ligure porterà l'inverno in Italia per più giorni.

Gelo e neve in Gran Bretagna

L'inverno si è già affacciato in altri Paesi. Per esempio nel nord del Regno Unito oggi è stata confermata l'allerta meteo di colore arancione, in seguito a una rigida perturbazione d'origine artica abbattutasi sul Paese in questi giorni e che la notte scorsa ha fatto precipitare per la prima volta le minime sotto zero - in anticipo rispetto alle medie pre-invernali - un po' ovunque. Fa freddo anche a Parigi, dove domani la minima scenderà sotto i zero gradi.

Le previsioni meteo in Italia

Tornando alla situazione in Italia, domani si registrerà il primo crollo termico al Nord con la possibilità di fiocchi a bassa quota tra Lombardia, Emilia e Basso Piemonte, specie in serata.

Sabato previsto ancora maltempo su buona parte dell'Italia con la bassa pressione che dalla Liguria si sposterà verso le regioni adriatiche: si prevede neve a quote collinari su Appennino e Alpi, mentre la pianura dovrebbe essere risparmiata dai fiocchi.

Nella giornata di domenica dovrebbe tornare un po' di sole con una tregua meteorologica, prima di un nuovo peggioramento dalla sera: tra la notte del lunedì e le prime ore di martedì avremo la massima probabilità di neve in pianura al Nord.

Il meteo giornata per giornata

- Giovedì 20 novembre. Al Nord: molte nubi, piogge deboli, dapprima in Lombardia, in serata sul Triveneto. Neve sulle Alpi. Al Centro: peggiora su tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci forti sulla Campania.

- Venerdì 21 novembre. Al Nord: instabile e freddo, neve possibile anche in pianura al Nordovest. Al Centro: molto nuvoloso, poche piogge. Al Sud: maltempo in Campania, ventoso.

- Sabato 22 novembre. Al Nord: asciutto, ma freddo, neve in Romagna a bassa quota. Al Centro: maltempo diffuso, neve copiosa in collina. Al Sud: piogge e rovesci sparsi.

Come detto, la tendenza indica per domenica un temporaneo miglioramento, seguito però da un nuovo ciclone dalla sera con neve al Nord.

L'instabilità e il freddo proseguirà almeno fino a martedì.



