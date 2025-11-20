Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

Massimo Galanto

20 novembre 2025, ore 11:30

L'inverno pronto a toccare la penisola, ecco dove potrebbe arrivare la neve

Il primo freddo della stagione sta arrivando in Italia. La data da segnare sul calendario è quella di domani, venerdì 21 novembre 2025, allorquando si potrebbero verificare nevicate a bassa quota al nordovest e a quote collinari al centrosud.

Le temperature minime e massime scenderanno ovunque fino a circa 6-8° gradi sotto la media del periodo.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', una perturbazione in formazione sul Mar Ligure porterà l'inverno in Italia per più giorni.

Gelo e neve in Gran Bretagna

L'inverno si è già affacciato in altri Paesi. Per esempio nel nord del Regno Unito oggi è stata confermata l'allerta meteo di colore arancione, in seguito a una rigida perturbazione d'origine artica abbattutasi sul Paese in questi giorni e che la notte scorsa ha fatto precipitare per la prima volta le minime sotto zero - in anticipo rispetto alle medie pre-invernali - un po' ovunque. Fa freddo anche a Parigi, dove domani la minima scenderà sotto i zero gradi.

Le previsioni meteo in Italia

Tornando alla situazione in Italia, domani si registrerà il primo crollo termico al Nord con la possibilità di fiocchi a bassa quota tra Lombardia, Emilia e Basso Piemonte, specie in serata.

Sabato previsto ancora maltempo su buona parte dell'Italia con la bassa pressione che dalla Liguria si sposterà verso le regioni adriatiche: si prevede neve a quote collinari su Appennino e Alpi, mentre la pianura dovrebbe essere risparmiata dai fiocchi.

Nella giornata di domenica dovrebbe tornare un po' di sole con una tregua meteorologica, prima di un nuovo peggioramento dalla sera: tra la notte del lunedì e le prime ore di martedì avremo la massima probabilità di neve in pianura al Nord.

Il meteo giornata per giornata

- Giovedì 20 novembre. Al Nord: molte nubi, piogge deboli, dapprima in Lombardia, in serata sul Triveneto. Neve sulle Alpi. Al Centro: peggiora su tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci forti sulla Campania.

- Venerdì 21 novembre. Al Nord: instabile e freddo, neve possibile anche in pianura al Nordovest. Al Centro: molto nuvoloso, poche piogge. Al Sud: maltempo in Campania, ventoso.

- Sabato 22 novembre. Al Nord: asciutto, ma freddo, neve in Romagna a bassa quota. Al Centro: maltempo diffuso, neve copiosa in collina. Al Sud: piogge e rovesci sparsi.

Come detto, la tendenza indica per domenica un temporaneo miglioramento, seguito però da un nuovo ciclone dalla sera con neve al Nord.

L'instabilità e il freddo proseguirà almeno fino a martedì.


Argomenti

Meteo

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto

Mostra tutti
  • Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

    Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

  • Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

    Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

  • Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

    Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

  • Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

    Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

  • Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

    Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

  • Terrazza sentimento, su Netflix il documentario in tre episodi sul caso di Alberto Genovese

    Terrazza sentimento, su Netflix il documentario in tre episodi sul caso di Alberto Genovese

  • Topo Gigio diventa un musical: nel 2026 in teatro a Milano e Roma

    Topo Gigio diventa un musical: nel 2026 in teatro a Milano e Roma

  • Iva Zanicchi: "Ok, il prezzo è giusto torna in tv? Senza di me sarà un flop tremendo!"

    Iva Zanicchi: "Ok, il prezzo è giusto torna in tv? Senza di me sarà un flop tremendo!"

  • Rai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori"

    Rai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori"

  • Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

    Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

Sciopero del trasporto locale con disagi limitati, a Milano chiusa la linea M3, bus a rischio a Roma e Palermo

Sciopero del trasporto locale con disagi limitati, a Milano chiusa la linea M3, bus a rischio a Roma e Palermo

Il 12 dicembre fa sapere la Cgil ci sarà lo sciopero generale contro la legge di bilancio, la premier Meloni critica perchè anche quella volta lo sciopero cadrà di venerdì

Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

"Giustizia è fatta": così il papà di Giulia, commenta la rinuncia della Procura Generale di Venezia a impugnare la sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta

Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

A San Paolo Belsito Vincenzo Riccardi 25 anni ha ucciso a coltellate la sorella Naomi di 23, ha chiamato i carabinieri accusandosi del delitto