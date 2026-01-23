Grande Fratello salta per il caso Signorini-Corona? Mediaset frena: "Valutazioni ancora in corso"

La messa in onda su Canale 5 del Grande Fratello salta per colpa del caso Signorini-Corona? L'indiscrezione circola da ieri, lanciata da Fanpage e ripresa da alcuni media. A quanto ci risulta, però, le cose non stanno proprio così. Andiamo con ordine.

Le voci sulla chiusura del Grande Fratello

Ieri è stato scritto che Mediaset avrebbe deciso di rinunciare all'edizione del reality che avrebbe dovuto prendere il via a marzo. A determinarne lo stop, sempre secondo quanto vociferato ieri, sarebbe stato lo scontro legale entrato nel vivo tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, con Mediaset ormai coinvolta direttamente nelle battaglie in tribunale. Come noto, Corona ha accusato il conduttore di aver creato un "sistema" corruttivo intorno al Grande Fratello. Di fronte a questo scenario, quindi, Mediaset avrebbe optato non per una cancellazione vera e propria, ma nemmeno un semplice rinvio. Di fatto, l'edizione 2026 potrebbe non esserci.



Mediaset frena: "Grande Fratello? Valutazioni ancora in corso"

Oggi siamo però in grado di darvi conto di quanto trapela invece da ambienti Mediaset. A proposito del Grande Fratello "non è ancora stata presa nessuna decisione". Dal Biscione fanno sapere, infatti, che "stiamo ancora valutando" e che quanto è trapelato nelle scorse ore "è pura fantasia".

Insomma, Mediaset frena e fa sapere che sta aspettando di vedere il progetto editoriale e il cast e soltanto successivamente verrà precisa una decisione definitiva.





Signorini contro i colossi del web

Intanto, Alfonso Signorini ha denunciato i giganti del web, in particolare Google Italy e Google Ireland perché "nonostante le ripetute richieste, il web hosting non ha rimosso contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita, aggravando giorno dopo giorno le conseguenze del reato". Le risposte di Google - continuano i legali di Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello - "oltre ad esser state tardive e ciclostilate hanno di fatto negato la richiesta di rimuovere i contenuti presenti su Youtube e nel programma 'Falsissimo' di Fabrizio Corona". I legali rappresentanti dei colossi del web, vista la querela di parte, "sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati per concorso in diffamazione aggravata e continuata" nei confronti di Signorini, al centro di pesanti accuse da parte di Corona. Una notizia accolta con favore da Mediaset. Da fonti del Biscione, infatti, è trapelato l'auspicio che le piattaforme web "si rendano conto delle loro responsabilità anche sociali e finalmente si impegnino a contrastare la diffusione di contenuti insultanti e gratuitamente lesivi per la dignità delle persone".