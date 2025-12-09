Niente albero di Natale nel programma Rai La Volta Buona. Caterina Balivo: "Non ci sono soldi"

La Rai, la principale azienda pubblica culturale, non può permettersi l'acquisto di un alberello di Natale da collocare insieme a lucette e addobbi all'interno dello studio di un suo programma quotidiano? La domanda, apparentemente assurda, sembra invece più che sensata. Almeno stando a leggere quanto scritto da Caterina Balivo su X.

Andiamo per ordine.

Un telespettatore sui social si pone alcune domande: "Quest’anno nello studio de La Volta Buona non è entrato ancora il Natale? Niente albero e decorazioni come da tradizione? Caterina Balivo perché non c’è l’albero?". Puntuale la risposta della conduttrice della trasmissione in onda da lunedì al venerdì su Rai1 alle 14.00:

"Perché non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore".

Una spiegazione che la stessa Balivo ha fornito rispondendo anche ad un altro utente:

"Pare non ci siamo soldi per farlo né posso portare il mio".





Gli addobbi natalizi negli altri programmi Rai ci sono!

Un'affermazione che stupisce, anche perché molti alti programmi Rai sono regolarmente addobbati da giorni, ben prima dell'8 dicembre, data che tradizionalmente è considerata l'inizio del periodo natalizio. Basti pensare a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici o ad Affari tuoi di Stefano De Martino. Ma la lista è lunga.

E allora, quella della Balivo è da considerarsi solo una battuta? Oppure, in fondo, nasconde una verità se non addirittura una frecciatina all'azienda?

L'albero di Natale arriverà anche dalla Balivo?

La risposta, presumibilmente, arriverà nelle prossime ore. Sarà la stessa Balivo a tornare sull'argomento magari in diretta?

D'altronde in questi giorni il programma sta giustamente occupandosi di Natale, per esempio con approfondimenti dedicati al musical Matilda, lo spettacolo delle Feste in scena al Teatro Sistina di Roma. Ma anche con preziosi consigli alimentari, in vista dei banchetti natalizi.

Insomma, a La Volta Buona l'atmosfera natalizia si sente. Quello che manca, al momento, è l'albero.