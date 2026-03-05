I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

05 marzo 2026, ore 15:30

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno presentato in diretta radiofonica la puntata finale del cooking show, che decreterà il quindicesimo MasterChef italiano

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Bendetto e Jessica Brugali, per presentare la finalissima di MasterChef Italia, in onda questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW. Si realizzerà così il sogno di uno tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo, i quattro aspiranti MasterChef arrivati alla serata decisiva: i giudici decreteranno chi, tra loro, sarà il cuoco amatoriale che diventerà il quindicesimo MasterChef italiano. Settimana dopo settimana e prova dopo prova, i “fantastici quattro” arrivati fino all’ultimo capitolo del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy hanno dimostrato di essere i migliori nella tecnica e nella creatività. Il vincitore, oltre al titolo di quindicesimo MasterChef italiano, si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.


Le parole dei tre chef

Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgio Locatelli racconta: «Matteo Rinaldi è il nostro Superman. Nessuno si sarebbe mai aspettato, da uno dei tre che andavano a ballare nelle discoteche, che sarebbe arrivato in finale. È stato proprio il nostro dark horse come dicono in Inghilterra ed è migliorato di volta in volta. È stato difficile arrivare fin qui perché c’era una qualità generale molto alta».


«È stata un’impresa e una grande lotta arrivare fino a qui, i ragazzi hanno lavorato veramente bene. Però volavo ricordare che questa sera ci saranno delle sorprese, MasterChef ha sempre qualcosa da tirare fuori. Teo è il più creativo di tutti, quello che fin dall’inizio ci ha provato più di tutti. È un ragazzo che andava molto d’istinto nelle sue creazioni, molto di pancia, molto di cuore e forse qualche volta troppo di testa. Carlotta, invece, quella più grintosa. Ha vinto 4 Mistery Box e 2 Golden Pin, quindi una attiva, molto aggressiva e molto forte. La finale è la finale, vince uno solo e ci sta anche comunque che puoi sbagliare. Purtroppo, è così, puoi sbagliare una cottura e perdi tre mesi e mezzi di lavoro, di impegno. Però purtroppo questa è la storia di MasterChef» aggiunge Bruno Barbieri.


«Dounia nel momento critico dava sempre la zampata e tirava fuori il piatto migliore. Questo fa parte della competizione, al momento giusto tu fai meglio dell’altro. Non andiamo a simpatia o antipatia, questi quattro sono andati avanti e meritano la finale. Nel momento in cui dovevano buttare il pallone nella porta, l’hanno fatto e si trovano in finale» spiega Antonino Cannavacciuolo.


Cosa succederà nella puntata di stasera?

Per ottenere il pass per preparare il proprio menù, però, il percorso dei quattro finalisti sarà pieno di imprevisti e ai fornelli succederà davvero di tutto. I quattro andranno in alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, Bolzano. Troveranno, con lui, una Mystery Box complicatissima, dedicata a uno dei piatti che meglio rappresenta la filosofia culinaria “Cook the Mountain” dello chef tristellato: questa prova metterà in palio già la prima casacca da finalista, mentre gli altri avranno un’ultima occasione per conquistare il palato dei giudici e di chef Niederkofler e arrivare così alla prova più sognata, con l’Invention Test più decisivo della stagione. Dopodiché arriverà il momento che tutti loro hanno sognato, la presentazione del menù ideato, realizzato e presentato in totale autonomia dopo mesi di studio e duro lavoro. I piatti saranno assaggiati in maniera scrupolosa e vagliati nel dettaglio dai giudici, che a fine pasto potranno riunirsi e arrivare a un nome che metta d’accordo tutti: chi tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo sarà il nuovo MasterChef italiano?


