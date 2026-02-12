Il Gabibbo è stato aggredito: ecco cosa è successo alla mascotte di Striscia la notizia

Francesco Fredella

12 febbraio 2026, ore 17:00 , agg. alle 18:07

Non era mai accaduto. Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa carriera. Le immagini si vedranno stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato malmenato da un ragazzo. Quando il pupazzone prova a chiedere spiegazioni, il giovane, infastidito, lo spintona facendolo cadere a terra per strada più volte, prendendogli anche il microfono.

È la prima volta da quando il Gabibbo è nato (1° ottobre 1990) che qualcuno alza le mani sul pupazzo più amato della televisione italiana, beniamino di bambini di tante generazioni e promotore, a Striscia la notizia, di importanti battaglie civili.

Una scena resa anche surreale perché al Gabibbo, per l’occasione, presta la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera. Per questo il pupazzone è agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza.

ANTICIPAZIONE VIDEO SU X: https://x.com/striscia/status/2021964506994291037?s=48&t=JaZdG21rtOdnpyj8qULtVQ



