Rai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori"

Affari Tuoi riduce la sua durata per consentire alla prima serata di Rai1 di iniziare prima. Ad annunciarlo è il direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, motivando la decisione come una scelta "esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori".

Le ragioni della novità

Ecco le parole del dirigente della tv pubblica: "Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l'inizio dei programmi di prime time".

Una scelta, questa della limitazione del minutaggio del game show condotto da Stefano De Martino, "che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni". Di Liberatore aggiunge che si tratta di "una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti".

La riduzione del minuto non sarà fissa, ma flessibile. Di Liberatore: "Naturalmente è una ottimizzazione fatta sulla base delle serate e della lunghezza dei programmi che seguono e che precedono Affari tuoi, cercando di non penalizzare di molto la performance degli ascolti. Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico".

La sfida con La Ruota della fortuna

Il problema dell'allungamento dei programmi dell'access prime time (la fascia di palinsesto che segue il telegiornale della sera e che precede la prima serata) - di cui ci eravamo occupati di recente - è tornato a imporsi in questa stagione, più precisamente da quando su Canale 5 La Ruota della fortuna di Gerry Scotti fa il pieno di ascolti, battendo quasi sempre la concorrenza proprio di Affari tuoi.



