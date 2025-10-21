Lo spettacolo meglio prima o dopo cena? Lo sport anticipa, la tv posticipa

Massimo Galanto

21 ottobre 2025, ore 11:30

Mentre Allegri propone di giocare i posticipi alle 20 e la finale di Champions League è fissata alle 18, il prime time su Rai1 e Canale 5 parte a ridosso delle ore 22

Lo spettacolo meglio prima o dopo la cena? La domanda non conosce risposte univoche, al momento. Almeno a giudicare da quanto accade in due settori diversi tra loro, ma molto legati uno all'altro, soprattutto per ragioni economiche (mai sentito parlare di diritti tv per le competizioni sportive?).

Così, mentre il mondo del calcio (sempre più affollato di partite) a livello mondiale tende ad anticipare gli orari nei calendari, la televisione italiana posticipa gli show.

La tv italiana fa iniziare la prima serata alle 22.00

Rai1 e Canale 5, le reti ammiraglie della tv generalista, da questa stagione sono tornate a dilatare la fascia cosiddetta di 'access prime time' (cioè quella che segue il telegiornale della sera e che dovrebbe trainare la prima serata), spostando molto più in là la partenza del prime time, che una volta iniziava alle 20.30, poi alle 21, quindi alle 21.10, quindi alle 21.30, poi alle 21.45 e oggi inizia letteralmente a ridosso delle 22.00 (ieri sera il Grande Fratello, per esempio, è partito alle 21:56).

Questa nuova dinamica - che ha ormai sancito il sorpasso dell'access sul prime time in termini di importanza della fascia di palinsesto nell'attirare gli investimenti pubblicitari - è decisamente in controtendenza rispetto a quanto accade nel calcio.

Il mondo del calcio anticipa

La finale della prossima Champions League, per esempio, inizierà alle ore 18.00 e non più, come da tradizione, alle 21.00. La Uefa ha spiegato così la decisione a suo modo storica: "L’anticipo ottimizzerà la logistica e le operazioni, offrendo vantaggi concreti e rendendo l’evento più accessibile anche a famiglie e bambini. Vogliamo che la finale sia un’esperienza piacevole per tutti coloro che vi partecipano, in un’atmosfera accogliente e inclusiva”.

Il massimo organismo calcistico europeo ha osservato che si tratta di un miglioramento concreto anche per i tifosi che assisteranno dal vivo all'evento in programma a Budapest a maggio 2026: "Per i tifosi in trasferta, significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici, soprattutto dopo la partita, e un viaggio di ritorno dallo stadio più sicuro e comodo. Per le città ospitanti, aumenterà l’impatto economico positivo dell’evento, offrendo ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti".

Allegri: "Giochiamo i posticipi alle 20.00"

Sabato, alla vigilia di Milan-Fiorentina (fissata alle 20.45), Massimiliano Allegri ha proposto di anticipare il fischio di inizio dei posticipi di Serie A alle ore 20.00: "Giocando alle 20.45 si finisce molto tardi. Anticipare di 45 minuti permetterebbe ai giocatori di riposare meglio, con tre ore di sonno in più a disposizione".

