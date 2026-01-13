HBO MAX sbarca in Italia, quanto costa abbonarsi e la lista di serie e film presenti sulla nuova piattaforma streaming

HBO MAX sbarca in Italia, quanto costa abbonarsi e la lista di serie e film presenti sulla nuova piattaforma streaming

HBO MAX sbarca in Italia, quanto costa abbonarsi e la lista di serie e film presenti sulla nuova piattaforma streaming

Massimo Galanto

13 gennaio 2026, ore 12:00

Possibile aggiungere anche un pacchetto sport

Da oggi, martedì 13 gennaio 2016, anche in Italia è disponibile HBO Max (già presente in oltre 100 Paesi). Si tratta della piattaforma con catalogo di contenuti di Warner Bros. Discovery, tra cui Hbo Originals, Max Originals, film Warner Bros. e titoli dell'universo Dc. L'app è disponibile anche su Prime Video e TimVision.

Cosa si può vedere su HBO Max

Tra le produzioni presenti nel catalogo Hbo Max ci sono l'ultimo capitolo della saga de 'Il Trono di Spade', 'A Knight of the Seven Kingdoms' (disponibile dal 19 gennaio), e il medical drama vincitore dell'Emmy Award, 'The Pitt'.

Tra i film Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, candidato agli Oscar e vincitore di 4 Golden Globes.

I fan della DC potranno 'guardare in alto' per ammirare 'Superman' o restare incollati allo schermo per 'Weapons' e 'The Conjuring - Il rito finale'.

Ed ancora i film di 'Harry Potter' e le serie iconiche come 'Friends' e 'The Big Bang Theory'.

Le produzioni italiane includono la serie 'Melania Rea - oltre il caso', incentrata su questo scioccante caso di omicidio avvenuto nel 2011, 'Portobello' di Marco Bellocchio, sul caso Enzo Tortora, accusato ingiustamente, e docuserie come 'Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman - La verità nascosta', che esplora la lotta di una giovane donna per la libertà. Ma anche 'In utero', la serie creata da Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto e la mockumentary comedy diretta da Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli dal titolo 'Peccato'. Tra i film italiani, ecco 'Nonostante' con Valerio Mastandrea e 'Squali', il potente esordio alla regia di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco. 

Quanto costa l'abbonamento a HBO Max

Al momento sono previsti tre piani mensili per abbonarsi a HBO Max:

- Base con pubblicità (visione su 2 dispositivi in Full HD) a 5,99 euro al mese;

- Standard (visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download con limitazioni) a 11,99 euro al mese;

- Premium (visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos, quando disponibile, e 100 download con limitazioni) a 16,99 euro al mese.

Da notare che a parte esiste un Pacchetto Sport con Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l'Australian Open e il Roland Garros: è aggiungibile a qualsiasi piano al prezzo di tre euro al mese. La visione in contemporanea del pacchetto, che include contenuti con pubblicità, è limitata a due device.

Argomenti

HBO MAX

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto

Mostra tutti
  • Capello: "Gli arbitri sono una mafia, non vogliono ex calciatori al Var"

    Capello: "Gli arbitri sono una mafia, non vogliono ex calciatori al Var"

  • Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino

    Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino

  • Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

    Netflix, docuserie su Fabrizio Corona dal 9 gennaio

  • "L'Isola dei famosi rinviata, torna il GF Vip, La Ruota della fortuna in onda anche durante Sanremo", parla Pier Silvio Berlusconi

    "L'Isola dei famosi rinviata, torna il GF Vip, La Ruota della fortuna in onda anche durante Sanremo", parla Pier Silvio Berlusconi

  • Niente albero di Natale nel programma Rai La Volta Buona. Caterina Balivo: "Non ci sono soldi"

    Niente albero di Natale nel programma Rai La Volta Buona. Caterina Balivo: "Non ci sono soldi"

  • Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo

    Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo

  • Striscia la notizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando

    Striscia la notizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando

  • Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

    Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

  • Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

    Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

  • Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

    Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Tra i fan in studio c'erano, in quegli anni: Loredana Bertè, Mia Martini, Renato Zero, Barbara Palombelli, Clemente Mimun, Mita Medici, Roberto D'Agostino

Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

La regina della Domenica, nel corso del suo programma, tuona: "Giudicatela solo per il ballo”

“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

Tra gli ospiti della prossima puntata, che andrà in onda il 18 novembre, anche Cristiano Malgioglio