HBO MAX sbarca in Italia, quanto costa abbonarsi e la lista di serie e film presenti sulla nuova piattaforma streaming

Da oggi, martedì 13 gennaio 2016, anche in Italia è disponibile HBO Max (già presente in oltre 100 Paesi). Si tratta della piattaforma con catalogo di contenuti di Warner Bros. Discovery, tra cui Hbo Originals, Max Originals, film Warner Bros. e titoli dell'universo Dc. L'app è disponibile anche su Prime Video e TimVision.

Cosa si può vedere su HBO Max

Tra le produzioni presenti nel catalogo Hbo Max ci sono l'ultimo capitolo della saga de 'Il Trono di Spade', 'A Knight of the Seven Kingdoms' (disponibile dal 19 gennaio), e il medical drama vincitore dell'Emmy Award, 'The Pitt'.

Tra i film Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, candidato agli Oscar e vincitore di 4 Golden Globes.

I fan della DC potranno 'guardare in alto' per ammirare 'Superman' o restare incollati allo schermo per 'Weapons' e 'The Conjuring - Il rito finale'.

Ed ancora i film di 'Harry Potter' e le serie iconiche come 'Friends' e 'The Big Bang Theory'.

Le produzioni italiane includono la serie 'Melania Rea - oltre il caso', incentrata su questo scioccante caso di omicidio avvenuto nel 2011, 'Portobello' di Marco Bellocchio, sul caso Enzo Tortora, accusato ingiustamente, e docuserie come 'Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman - La verità nascosta', che esplora la lotta di una giovane donna per la libertà. Ma anche 'In utero', la serie creata da Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto e la mockumentary comedy diretta da Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli dal titolo 'Peccato'. Tra i film italiani, ecco 'Nonostante' con Valerio Mastandrea e 'Squali', il potente esordio alla regia di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco.

Quanto costa l'abbonamento a HBO Max

Al momento sono previsti tre piani mensili per abbonarsi a HBO Max:

- Base con pubblicità (visione su 2 dispositivi in Full HD) a 5,99 euro al mese;

- Standard (visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download con limitazioni) a 11,99 euro al mese;

- Premium (visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos, quando disponibile, e 100 download con limitazioni) a 16,99 euro al mese.

Da notare che a parte esiste un Pacchetto Sport con Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l'Australian Open e il Roland Garros: è aggiungibile a qualsiasi piano al prezzo di tre euro al mese. La visione in contemporanea del pacchetto, che include contenuti con pubblicità, è limitata a due device.