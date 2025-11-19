Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

Massimo Galanto

19 novembre 2025, ore 11:00

Ufficialmente terminati i gironi europei di qualificazione: tutti i verdetti

Ieri sono ufficialmente terminati i gironi europei di qualificazione al Mondiale 2026. Dunque, ora c'è chiarezza sulle squadre che potrebbero sfidare la Nazionale di Gennaro Gattuso ai prossimi playoff, in programma a marzo (semifinali il 26 marzo, eventuale finale il 31 dello stesso mese).

Il sorteggio andrà in scena domani, giovedì 20 novembre, a Zurigo (Svizzera). I playoff servono a definire le ultime quattro europee che prenderanno parte al torneo del prossimo anno previsto in Usa, Canada e Messico.

Playoff Mondiali 2026: chi pescherà l'Italia

L'Italia, seconda classificata nel Gruppo I, è testa di serie (grazie al ranking Fifa), quindi giocherà in casa la semifinale contro una squadra di quarta fascia; in quarta fascia ci sono Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia.

La sede dell'eventuale finale, invece, sarà sorteggiata (sempre domani a Zurigo).

Di sicuro gli azzurri non incontreranno, nemmeno nell'eventuale finale, Danimarca, Turchia e Ucraina, in quanto fanno parte, come l'Italia, della prima fascia.

Infatti, se gli uomini di Rino Gattuso dovessero passare il primo turno, la finale playoff si giocherebbe contro una nazionale inserita in seconda o terza fascia.

In seconda fascia ci sono Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza fascia sono inserite: Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Mondiali 2026: le 39 Nazionali già qualificate

Ad oggi sono 39 (su 48) le Nazionali già ufficialmente qualificate ai Mondiali. Ecco l'elenco.

Canada (Paese ospitante)

Messico (Paese ospitante)

Stati Uniti (Paese ospitante)

Giappone

Nuova Zelanda

Iran

Argentina

Uzbekistan

Corea del Sud

Giordania

Australia

Brasile

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marocco

Tunisia

Egitto

Algeria

Ghana

Capo Verde

Sudafrica

Qatar

Inghilterra

Arabia Saudita

Senegal

Costa d'Avorio

Francia

Croazia

Portogallo

Norvegia

Germania

Olanda

Belgio

Austria

Svizzera

Spagna

Scozia

Ricordiamo che il 4 dicembre prossimo si terrà il sorteggio della fase finale dei Mondiali, quindi le Nazionali già qualificate conosceranno in quella data la composizione del loro girone. 

