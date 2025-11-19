Mondiali 2026, ecco chi potrà incrociare l'Italia in semifinale (e nell'eventuale finale)

19 novembre 2025, ore 11:00
Ufficialmente terminati i gironi europei di qualificazione: tutti i verdetti
Ieri sono ufficialmente terminati i gironi europei di qualificazione al Mondiale 2026. Dunque, ora c'è chiarezza sulle squadre che potrebbero sfidare la Nazionale di Gennaro Gattuso ai prossimi playoff, in programma a marzo (semifinali il 26 marzo, eventuale finale il 31 dello stesso mese).
Il sorteggio andrà in scena domani, giovedì 20 novembre, a Zurigo (Svizzera). I playoff servono a definire le ultime quattro europee che prenderanno parte al torneo del prossimo anno previsto in Usa, Canada e Messico.
Playoff Mondiali 2026: chi pescherà l'Italia
L'Italia, seconda classificata nel Gruppo I, è testa di serie (grazie al ranking Fifa), quindi giocherà in casa la semifinale contro una squadra di quarta fascia; in quarta fascia ci sono Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia.
La sede dell'eventuale finale, invece, sarà sorteggiata (sempre domani a Zurigo).
Di sicuro gli azzurri non incontreranno, nemmeno nell'eventuale finale, Danimarca, Turchia e Ucraina, in quanto fanno parte, come l'Italia, della prima fascia.
Infatti, se gli uomini di Rino Gattuso dovessero passare il primo turno, la finale playoff si giocherebbe contro una nazionale inserita in seconda o terza fascia.
In seconda fascia ci sono Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza fascia sono inserite: Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.
Mondiali 2026: le 39 Nazionali già qualificate
Ad oggi sono 39 (su 48) le Nazionali già ufficialmente qualificate ai Mondiali. Ecco l'elenco.
Canada (Paese ospitante)
Messico (Paese ospitante)
Stati Uniti (Paese ospitante)
Giappone
Nuova Zelanda
Iran
Argentina
Uzbekistan
Corea del Sud
Giordania
Australia
Brasile
Ecuador
Uruguay
Colombia
Paraguay
Marocco
Tunisia
Egitto
Algeria
Ghana
Capo Verde
Sudafrica
Qatar
Inghilterra
Arabia Saudita
Senegal
Costa d'Avorio
Francia
Croazia
Portogallo
Norvegia
Germania
Olanda
Belgio
Austria
Svizzera
Spagna
Scozia
Ricordiamo che il 4 dicembre prossimo si terrà il sorteggio della fase finale dei Mondiali, quindi le Nazionali già qualificate conosceranno in quella data la composizione del loro girone.
