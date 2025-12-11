"L'Isola dei famosi rinviata, torna il GF Vip, La Ruota della fortuna in onda anche durante Sanremo", parla Pier Silvio Berlusconi

"La decisione se fare il Grande Fratello nella prossima primavera la prenderemo a brevissimo, entro la prossima settimana. Per quanto riguarda 'L'Isola del Famosi', ad oggi non è previsto il ritorno in primavera". Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi ieri sera, durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto nello studio 10 di Cologno Monzese.

Il futuro di Gf e Isola

L'amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope ha ammesso che allo storico format del Grande Fratello, attualmente in onda con la sua versione nip condotta da Simona Ventura, potrebbe giovare una pausa, ma fino ad un certo punto: "Pensiamo che forse sarebbe più giusto e prudente dare al Grande Fratello un po' di tempo per riposare. Sono onesto se dico che il Gf è una macchina che da un lato si deve rinnovare e per rinnovarsi bisogna tenere calda la fiamma". Ma - ha aggiunto - "quando un progetto viene messo da parte, tranne rarissimi casi tipo 'La Ruota', poi è molto difficile riaccenderlo. Noi viviamo anche di una struttura di palinsesto, siamo una tv commerciale e avere a disposizione un prodotto che comunque consente di fare tutte quelle serate e che fa un risultato dignitoso, per Canale 5 è abbastanza importante. Quindi entro dieci giorni decideremo se fare o no il Grande Fratello".

A proposito dell'Isola dei famosi, invece, Berlusconi ha chiarito che il reality slitterà alla prossima stagione "per una serie di motivi, ritardi nella decisione del Grande Fratello e la formula da rinnovare": "Ad oggi non è previsto il ritorno in primavera. Tornerà quindi il prossimo autunno o, nel caso di spostamento in avanti del Gf, nella primavera successiva".

Insomma, in primavera su Canale 5 dovrebbe esserci ancora spazio per il Grande Fratello, come lo stesso Berlusconi ha auspicato, sebbene gli ascolti fin qui registrati dalle puntate condotte da Simona Ventura non siano particolarmente positivi ("Non che abbia trovato così criticabile l'edizione appena andata in onda, ma serve un'evoluzione profonda"). Quasi sicuramente l'edizione che verrà proposta sarà con concorrenti vip.

Il successo della Ruota della fortuna e il ritorno di Striscia la notizia

Berlusconi ha definito il 2025 un anno "straordinario" straordinario" per Mfe-Mediaset, "l'unica multinazionale italiana nel settore dei media", che festeggia "la vittoria per il terzo anno consecutivo sulla Rai, con il 37.5% di share nelle 24 ore contro il 35.8%", un sistema crossmediale "che raggiunge i 96,5 milioni di contatti" e batte anche le piattaforme, e la crescita internazionale, grazie alla conquista della tedesca Prosieben.

Ancora nessuna data ufficiale per il ritorno in onda di Striscia la notizia ("intorno al 20 gennaio"), che approderà in prima serata perché riportarla in access "sarebbe stato sbagliato, anche per la stessa Striscia, e Antonio Ricci ne è ben consapevole".

Confermate le indiscrezioni delle ultime settimane: a gennaio in prime time Paolo Bonolis condurrà una nuova edizione dello storico format francese Taratata.

Cosa andrà in onda sulle reti Mediaset durante

La Ruota della Fortuna - vero fenomeno della stagione in casa Mediaset e nel mondo della tv tutta - andrà in onda anche durante Sanremo: "Non vedo perché no". Non ci sarà però una vera e propria controprogrammazione al Festival: "Come sempre Rete4 proporrà i suoi programmi, Italia 1 manderà le Iene, Canale 5 non sprecherà C'è Posta per Te. Le dizi turche? Saranno in onda".

Infine, sull'ipotesi che Samira Lui, partner di Scotti a La Ruota, affianchi Conti per una serata a Sanremo, Berlusconi ha chiarito che "non ci è arrivata nessuna richiesta".



