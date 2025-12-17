Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino

Massimo Galanto

17 dicembre 2025, ore 12:00

Il comico parlerà (a modo suo) per la prima volta del suo nuovo lavoro cinematografico, nelle sale dal 25 dicembre

L'atteso ritorno al cinema di Checco Zalone non poteva non passare prima dalla televisione, che ha di fatto lanciato il comico pugliese qualche anno fa.
E così questa sera inizierà ufficialmente la promozione televisiva in vista del film Buen Camino, nelle sale dal 25 dicembre.
 Infatti, alle ore 21.00 tutti i canali Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20) trasmetteranno un “video-messaggio” molto speciale di Checco Zalone. Il nuovo film di Checco Zalone è diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film.
Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

Buen camino, la sinossi ufficiale


Ecco la trama ufficiale di Buen Camino, che sarà presentato in anteprima alla stampa a Milano e a Roma lunedì prossimo.

Quella di Checco è una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare; si direbbe una vita davvero invidiabile visto che non gli manca niente ma proprio niente. Anzi no. Qualcosa gli manca. È la figlia minorenne Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all’improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d’urgenza a Roma dalla ex moglie Linda si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità provando a cercare la ragazzina, compito parecchio complicato visto che di Cristal e della sua vita non sa assolutamente niente. In suo soccorso giunge però Corina, la migliore amica di Cristal, che Checco riesce a corrompere e farle confessare che la figlia è partita per la Spagna. Per fare cosa? Scoprirà raggiungendola che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri da camminare a piedi alla ricerca di un senso per la sua vita, una distanza immensa da percorrere che Checco giudica folle ma che suo malgrado sarà costretto ad intraprendere. Per sentieri assolati, montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini, Checco proverà a ricomporre la sua relazione con Cristal. L’impresa ha dell’impossibile ma un viaggio si sa può cambiare la vita e renderla ricca per davvero.

